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"Аэрофлот" отложил или отменил несколько рейсов "Суперджетов"

"Сухой Суперджет-100"

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"Аэрофлот" за последние сутки отложил или отменил сразу несколько рейсов, которые должны были выполнять самолёты "Сухой Суперджет" (SSJ-100).

  • Вчера вечером более чем на два часа задержали вылет рейса из Москвы в Ригу. Пассажиры пожаловались на запах гари в салоне. После этого их пересадили на другой "Суперджет".
  • Утром 8 мая на три часа отложили рейс из Москвы в Минск – причиной была названа некая техническая неполадка.
  • Кроме этого, был отменён рейс "Суперджета" по маршруту Ростов-на-Дону – Москва. У самолёта был сломан датчик положения руля. В итоге пассажиров с пятичасовой задержкой отправили лайнером Boeing 737.
  • Рейс в Ульяновск тоже вылетел с задержкой – после того, как самолёт вырулил на взлётную полосу, пилот сообщил диспетчеру о некоем сбое.
  • Также были отменены рейсы "Аэрофлота" в Пермь и обратно. Причину в компании объяснять отказались.
  • Интерфакс со ссылкой на онлайн-табло на сайте Шереметьево пишет об отмененных рейсах в Самару, Нижний Новгород, а также в шведский город Гетеборг.

"Сухой Суперджет-100" – первый пассажирский самолёт, разработанный в современной России. 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа с участием лайнера. После вылета пилоты приняли решение вернуться. Во время посадки самолёт ударился о полосу. Вскоре после этого на борту начался пожар. Погиб 41 человек. По данным СМИ, приоритетная версия – ошибка пилотов. Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки эксплуатации самолетов "Сухой Суперджет-100" нет.

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