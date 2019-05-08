На инаугурацию Зеленского приедет делегация из США

Из США на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского приедет делегация высокопоставленных американских чиновников. Об этом в интервью Русской службе "Би-Би-Си" заявил Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине. "Это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей", – уточнил Волкер.

Зеленский самостоятелен?

Отвечая на вопрос о том, насколько Зеленский является самостоятельной фигурой в украинской политике, Уолкер заявил, что ему "неизвестно ни одного демократического государства в мире, где у политиков не было бы покровителей, спонсоров, сторонников, политических партий". При этом он отметил, что "главным все равно остается политик, кандидат, который в итоге избирается". "Именно он принимает окончательные решения. Мы увидим, как это будет в случае с господином Зеленским", – заявил Уолкер. Он подчеркнул, что минимум, который может сделать США для Украины – это позволить Зеленскому и украинскому народу "двигаться вместе к дальнейшему развитию демократии".

Российские паспорта жителям "ДНР" и "ЛНР"

Уолкер также прокомментировал решение Кремля выдавать российские паспорта на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса. Спецпредставитель США назвал эти действия провокацией со стороны России, которая "противоречит плану по реинтеграции этих территорий назад в Украину, как сказано в Минских соглашениях". Он отметил, что "жить бедно в России" – это не то, как жители востока Украины "представляют себе рай". "Поэтому я не думаю, что стоит ожидать массового переселения людей с Украины в Россию. Зеленский отреагировал очень спокойно и с юмором. И я надеюсь, что это остудит эту проблему, чтобы мы могли вернуться к разговору о фактической реализации [Минских] соглашений", – заявил Уолкер.

Полное интервью с Куртом Волкером опубликовано на сайте Русской службы "Би-Би-Си".