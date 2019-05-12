Солнце, ветер и вода. Эфир в 21:05

Все больше стран, регионов и корпораций сообщают о планах по переходу от ископаемых источников энергии к возобновляемым. Что это – технологический хайп или историческая неизбежность? Когда случится следующая энергетическая революция и человечество перейдет к энергии солнца, ветра и воды? И что это будет значить для стран-экспортеров нефти и газа, таких как Россия?

В эфире Владимир Клименко, климатолог, член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики Московского энергетического института и Игорь Башмаков. директор Центра по эффективному использованию энергии. Эфир в 21:05.