Крымский активист жалуется на неоказание помощи в СИЗО Ростова

У задержанного во время массовых обысков в Крыму активиста Сервета Газиева ухудшилось состояние здоровья. Сейчас он находится в СИЗО Ростова-на-Дону, где ему не оказывают медицинскую помощь, сообщил корреспонденту Крым.Реалии адвокат Александр Стасюк.
Газиев рассказал адвокату, что испытывает постоянные боли в животе и "жжение" в сердце. При этом ему дают только обезболивающие лекарства. Активист дважды просил руководство СИЗО назначить ему медицинское обследование, но ответа не получил.
Адвокат Стасюк подал ходатайство о срочном медобследовании своего подзащитного во ФСИН, медсанчасть и уполномоченному по правам человека Ростовской области.
- Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в аннексированном Крыму обыски в домах крымско-татарских активистов, в том числе участников общественного объединения "Крымская солидарность". Более двадцати человек были задержаны, а затем арестованы по делу об участии в "Хизб ут-Тахрир". Эта религиозная организация в России признана террористической и запрещена.
- Защитники арестованных по “делу Хизб ут-Тахрир” крымчан считают их преследование незаконным. Протест в связи с задержаниями крымских татар выразили Евросоюз и США, их представители требуют освободить всех арестованных.
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