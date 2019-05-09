Крымский активист жалуется на неоказание помощи в СИЗО Ростова

У задержанного во время массовых обысков в Крыму активиста Сервета Газиева ухудшилось состояние здоровья. Сейчас он находится в СИЗО Ростова-на-Дону, где ему не оказывают медицинскую помощь, сообщил корреспонденту Крым.Реалии адвокат Александр Стасюк.

Газиев рассказал адвокату, что испытывает постоянные боли в животе и "жжение" в сердце. При этом ему дают только обезболивающие лекарства. Активист дважды просил руководство СИЗО назначить ему медицинское обследование, но ответа не получил.

Адвокат Стасюк подал ходатайство о срочном медобследовании своего подзащитного во ФСИН, медсанчасть и уполномоченному по правам человека Ростовской области.