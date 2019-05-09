Северная Корея провела второй ракетный пуск за неделю  

Северная Корея провела пуск как минимум одной ракеты с полигона неподалёку от Пхеньяна 9 мая. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на военных страны. Пуск ракеты стал вторым меньше чем за неделю и прошёл на фоне переговоров о ядерном разоружении КНДР.

О пуске сообщил в пресс-релизе Объединённый комитет начальников штабов южнокорейской армии. В сообщение не указывается место падения ракеты, однако она могла пролететь через всю территорию КНДР и упасть в Японское море. Место запуска опознано как база ракет средней дальности "Нодон" с радиусом действия около 1300 километров.

4 мая КНДР провела испытания неопознанных ракет ближней дальности. Пуски состоялись на фоне безрезультатных переговоров КНДР и США о денуклеаризации корейского полуострова. Состоявшийся в феврале саммит лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа не привёл к результатам — аналитики считают, что пусками Пхеньян пытается давить на Вашингтон на переговорах.