Аэрофлот отменил ещё более 10 рейсов "Сухой Суперджет-100"

Аэрофлот за сутки отменил уже более 10 рейсов, которые должны были выполнять самолёты "Сухой Суперджет-100" (SSJ-100). Согласно данным на онлайн-табло аэропорта Шереметьево, отменены рейсы в Астрахань, Краснодар, Нижний Новгород, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самару, Саратов, Тюмень, Ульяновск, Уфу, а также международный рейс в Таллин. О причинах отмены полётов не сообщается.

Накануне были задержаны или отменены 12 рейсов Аэрофлота с использованием "Суперджета". Известно, что в некоторых случаях это было связано с техническими неполадками.

"Сухой Суперджет-100" – первый пассажирский самолёт, разработанный в современной России. 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа с участием лайнера. После вылета пилоты приняли решение вернуться. Во время посадки самолёт ударился о полосу. На борту начался пожар. Погиб 41 человек. По данным СМИ, приоритетная версия – ошибка пилотов. Приостанавливать полёты "Суперджета" на время расследования авиакатастрофы власти отказались.