Неймара дисквалифицировали на три матча за удар болельщика в лицо

Федерация футбола Франции дисквалифицировала игрока клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара на три матча регулярного чемпионата за то, что он ударил болельщика. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Футболист также получил условный запрет на участие в ещё двух матчах. Решение вступит в силу только 13 мая, что позволит Неймару сыграть в запланированной на субботу встрече "ПСЖ" с "Анже".

Инцидент произошел в финале Кубка Франции, в котором "ПСЖ" уступил клубу "Ренн". Поднимаясь по трибунам за серебряной медалью, Неймар ударил по лицу болельщика, который снимал его на телефон и якобы оскорблял.

​Ранее футболиста отстранили от соревнований Лиги чемпионов, в которой "ПСЖ" проиграла "Манчестер Юнайтед". Неймар отреагировал на итоги этого матча в инстаграме, прокомментировав решения арбитров в нецензурной форме.

8 мая суд в Москве приговорил к реальным срокам футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их признали виновными в избиении директора департамента Минпромторга Дениса Пака.