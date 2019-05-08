"Так и должно быть". Приговор для футболистов Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы 8 мая вынес приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Их обвиняют в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве. Кокорин приговорен к полутора годам колонии, Мамаев – к 1 году и 5 месяцам. С учетом времени, уже проведенного футболистами в СИЗО, Кокорину остается отбыть 7 с половиной месяцев наказания, Мамаеву – 6 с половиной.

Аналогичные приговоры вынесены в отношении двух других обвиняемых: брат Кокорина Кирилл получил полтора года колонии, детский тренер Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. Как сообщили в суде, после вступления приговора в законную силу у осужденных появится возможность подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), так как к этому времени они отбыли уже большую часть наказания.

Осенью 2018 года в Москве Кокорин, Мамаев и их друзья избили нескольких человек, среди которых оказался чиновник Министерства промышленности и торговли России Денис Пак. Футболисты вину признали, раскаялись и просили суд "не ломать им жизни тюремным заключением".

"Стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего", – так шутили в интернете в прошлом году по поводу предстоящего процесса над российскими футболистами. Полгода назад соцсети, обсуждая это дело, соревновались в остроумии, и мало кто верил, что оно вообще дойдет до суда. Однако дело не только оказалось в суде, но и приобрело вполне серьёзный оборот: прокуратура потребовала для спортсменов реальные сроки заключения. Гособвинитель попросил приговорить братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам. Как видим, суд согласился с доводами стороны обвинения.

Дело футболистов Пресненский суд рассмотрел меньше чем за месяц: 9 апреля состоялось первое заседания. 6 мая стороны уже выступали в прениях, а подсудимые спортсмены – с последним словом. Заседание затянулось до позднего вечера.

В последнем слове все четверо подсудимых раскаялись и извинились перед потерпевшими. "Время, которое мы провели в СИЗО […] стало для нас уроком на всю жизнь. Было о чем подумать", – говорил Александр Кокорин. "Я раскаялся на следующий день, когда увидел родителей, потому что мы их подвели. [...] Я 40 книжек прочитал в СИЗО, я в жизни столько не читал," – признался в своем выступлении Кирилл Кокорин. "Считаю, что наказание, которое мы уже отбыли в СИЗО, заслуженное, оспаривать его я не буду", – убеждал суд Павел Мамаев. "Семнадцать месяцев за два удара, ну я ж не Майк Тайсон", – комментировал запрос прокуратуры Александр Протасовицкий. Подсудимые попросили суд назначить им соразмерное наказание, не ломать их судьбы тюремным сроком, дать возможность вернуться к семьям и продолжать спортивную карьеру.

Утром 8 октября прошлого года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании еще нескольких человек вышли из стриптиз-клуба "Эгоист" в центре Москвы. Увидев припаркованный рядом автомобиль, одна из девушек, бывших с футболистами, решила, что он приехал за ними, и поинтересовалась у водителя, за Кокориным ли он. "Я таких петухов не вожу", – девушка утверждает, что так ей ответил Виталий Соловчук, который на самом деле в тот вечер дожидался со съемок ведущую Первого канала Ольгу Ушакову. После этого началась сначала словесная перепалка, а потом и драка. Павел Мамаев на допросе признавал, что в той ситуации обе стороны "повели себя не совсем правильно". Виталий Соловчук уехал от клуба с переломанным носом, черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей лица. Компания футболистов отправилась завтракать.

Видео драки с водителем

Второй эпизод произошел чуть позже в кофейне "Кофемания", где на то же утро назначили встречу директор департамента Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин – гендиректор компании-разработчика лимузина, которым пользуется президент Владимир Путин. Как рассказал в суде сам Денис Пак, со стороны столика, где сидела компания футболистов, он услышал выкрики "Гангнам стайл" (название популярной песни корейского исполнителя Psy. – РС) и решил, что они обращены к нему: "Как вы видите, я корейской внешности, "Гангнам стайл" – песня комического певца…" – цитирует показания Пака "Медиазона". Чиновник сделал компании замечание (стороны расходятся в версиях, было ли оно корректным), после чего к нему подошли футболисты, стали избивать и несколько раз ударили деревянным стулом. Пак получил сотрясение мозга. Досталось также и его собеседнику – Сергею Гайсину.

Видео драки в "Кофемании"

​Обвинение утверждает, что эти действия подсудимые совершали по предварительному сговору. Именно эту формулировку спортсмены оспаривали, признавая вину лишь частично. Факт драки они не отрицали, но настаивали на том, что хулиганских мотивов не имели, а сговор был “только один – позавтракать”.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя в декабре дело футболистов, призвал судить спортсменов “по всей строгости закона”. “Совершенно не важно, кто они – талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд”, – заключил Песков.

В 2016 году Александр Кокорин и Павел Мамаев уже оказывались в центре внимания из-за своих развлечений. После того как сборная России проиграла два из трех матчей чемпионата Европы и выбыла из турнира, футболистов заметили на вечеринке в клубе в Монако, где на шампанское ими было потрачено около 250 тысяч евро. Руководство клубов, за которые выступали игроки, осудило их поведение, перевело их в дублирующие составы и оштрафовало.

Сейчас руководство “Зенита”, контракт с которым у Александра Кокорина заканчивается летом, несмотря на уголовное дело, намерено продлить сотрудничество с игроком. В “Краснодаре” же, напротив, поведение своего футболиста Павла Мамаева осудили и контракт с ним расторгают.

Что касается первых реакций на приговор, то Денис Пак через своего представителя сообщил журналистам, что считает решение суда справедливым. А глава Совета по павам человека при президенте России Михаил Федотов и вовсе заявил, что своим решением "суд продемонстрировал, что для него все равны: и знаменитые футболисты, и артисты, и чиновники, и незнаменитые рядовые граждане. Так оно и должно быть".

Родственники футболистов сразу после вынесения приговора от комментариев для прессы отказались. Первые же отзывы следивших за процессом неоднозначны: одни злорадствуют, другие склонны сочувствовать осужденным.

​

Все осужденные останутся под арестом до вступления приговора в законную силу. После этого их должны перевести в колонию.