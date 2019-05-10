В Киеве прошёл флешмоб "Сажайте цветы, а не людей"

В Киеве прошли акции в поддержку режиссёра Олега Сенцова, арестованного пять лет назад в аннексированном Россией Крыму. В настоящее время Сенцов отбывает в российской колонии длительный срок лишения свободы. 10 мая в киевском Крещатом парке горожане высадили сотни цветов и разместили рядом таблички с именами украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. Инициатором акции "Сажайте цветы, а не людей" стала актриса Римма Зюбина, сообщил украинский телеканал "Громадське".

​Олег Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



В настоящее время Олег Сенцов находистя в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье. В прошлом году он голодал 145 дней, требуя освободить всех украинских политзаключённых в России - тогда их было более 70 человек.