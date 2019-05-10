Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Не менее 50 человек погибли после крушения лодки у берегов Туниса

Мигранты из Африки, которых спасли из тонущего судна у берегов Испании (архивное фото)

Смотреть комментарии

Не менее пятидесяти человек погибли после крушения лодки у берегов Туниса, сообщает агентство Reuters. Судно шло в сторону Италии, на нём находились мигранты из африканских стран.

По данным Международной организации по миграции, спасти удалось 16 из 70 пассажиров лодки. Спасатели нашли тела троих погибших. В министерстве обороны Туниса сообщили, что лодка с мигрантами вышла в море в четверг из порта Зуара на западе Ливии.

Поток беженцев в Средиземном море усилился в связи с возобновлением военных действий в районе столицы Ливии Триполи. В середине апреля войска под руководством генерала Халифа Хафтара начали наступление на контролируемый правительством город.

По подсчетам Международной организации по миграции, в 2018 году в водах Средиземного моря погибли почти 2300 человек, около 120 тысяч человек смогли перебраться в Европу.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG