ВОЗ: В ливийском конфликте более ста убитых и сотни пострадавших

В окрестностях столицы Ливии, города Триполи, с 4 апреля в вооружённых столкновениях погиб 121 человек и 561 пострадал. Таковы данные Всемирное организации здравоохранения.

ВОЗ объявила в твиттере, что продолжает посылать медицинское оборудование в Триполи и осудила частые нападения на медицинский персонал и автомобили скорой помощи. 4 апреля командующий так называемой "Ливийской национальной армии" Халифа Хафтар и поддерживающие его силы начали наступление и окружили столицу Ливии.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии несколько группировок пытаются установить свой контроль над территорией страны. Наиболее крупные силы сосредоточены вокруг Правительства национального согласия, сформированного при поддержке ООН (оно контролирует западную часть Ливии), и так называемое "правительство в Тобруке", которое поддерживает Хафтар и его вооруженные формирования.