Пивоваров и Шуршев вышли из спецприёмника в Петербурге

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и координатор Штаба Навального Александр Шуршев вышли из спецприемника в Санкт-Петербурге после десяти суток ареста. Об этом сообщается в твиттере общественного движения "Объединённые демократы", координатором которого является Пивоваров.
Пивоварова и Шуршева арестовали после задержания на первомайском шествии. Их признали виновными в организации несогласованного публичного мероприятия – митинга внутри согласованного с властями шествия.
Шуршева при задержании повалил на землю сотрудник полиции. В момент нападения организаторы акции разговаривали с лейтенантом полиции, пытаясь остановить разгон демонстрации. Задержание произошло без объяснения причин. Оно попало на видео, но суд не нашёл возможности с ним ознакомиться.
- 1 мая в Санкт-Петербурге проходило согласованное с властями шествие"Свободному Петербургу – свободные выборы". Задержания начались сразу после старта мероприятия, как только колонна "Объединенных демократов" начала своё движение. Особое внимание полиция обращала на демонстрантов, у которых в руках были плакаты, посвящённые президенту России Владимиру Путину и исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову.
- Полиция действовала жёстко. Одной из участниц шествия при задержании сломали руку. Полицейскими был избит фотокорреспондент Георгий Марков. По данным "ОВД-Инфо", до и во время акции задержали 68 человек.
- Организаторы оппозиционного марша обратились в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить действия сотрудников полиции, Росгвардии и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного. Они требуют возбудить уголовное дело по статьям о воспрепятствовании праву на свободу собраний и превышении должностных полномочий.
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