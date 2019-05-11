Пивоваров и Шуршев вышли из спецприёмника в Петербурге

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и координатор Штаба Навального Александр Шуршев вышли из спецприемника в Санкт-Петербурге после десяти суток ареста. Об этом сообщается в твиттере общественного движения "Объединённые демократы", координатором которого является Пивоваров.

Пивоварова и Шуршева арестовали после задержания на первомайском шествии. Их признали виновными в организации несогласованного публичного мероприятия – митинга внутри согласованного с властями шествия.

Шуршева при задержании повалил на землю сотрудник полиции. В момент нападения организаторы акции разговаривали с лейтенантом полиции, пытаясь остановить разгон демонстрации. Задержание произошло без объяснения причин. Оно попало на видео, но суд не нашёл возможности с ним ознакомиться.