Руди Джулиани назвал причину отказа от визита в Киев

Руди Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, который отменил визит в Киев, назвал народного депутата депа Сергея Лещенко человеком, который был осужден за помощь демократам на выборах в США 2016 года. Это можно услышать в видео-версии интервью Джулиани американскому телеканалу Fox News, сообщает "Украинская правда".

"Я не поеду потому что считаю, что мог бы оказаься среди людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного человека, который был вовлечен в помощь демократам на выборах 2016 года. Я назову его имя. Это человек по фамилии Лещенко. Он обнародовал "черную книгу", – сказал адвокат.

Сергей Лещенко в своем блоге на сайте "Украинской правды" заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

"К сожалению, адвокат президента Трампа стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны генпрокурора Юрия Луценко", - пишет он.

"Луценко систематически дезинформирует Джулиани с целью сохранения своей должности генпрокурора. Например, Луценко врет в своих утверждениях, что "черная бухгалтерия" Партии регионов сфальсифицирована. Напротив, экспертиза и допросы фигурантов этого документа подтвердили его правдивость", – отмечает Лещенко, добавляя, что в США правдивость "черной бухгалтерии" была доказана приговором по делу Пола Манафорта.

Также дезинформацией со стороны Луценко народный депутат называет то, что на Украине он был осужден за вмешательство в американские выборы.

"Думаю, Джулиани понял, что Луценко систематически вводил его в заблуждение и отменил свою поездку", - считает депутат.