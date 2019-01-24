Бывший юрист Трампа вызван на допрос перед комиссией Сената США

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил повестку на допрос перед комиссией Сената США, передает телеканал CNN. Информацию позже подтвердил адвокат Коэна Лэни Дейвис.

Сообщается, что слушание может состояться в начале февраля перед комиссией Сената США по делам разведки. Пока неизвестно, пройдет ли заседание в открытом режиме.

Майкла Коэна обязали прийти на заседание комиссии, что отличается от процедуры, которую ранее принял комитет по надзору Палаты представителей.

Последний попросил бывшего адвоката Трампа дать показания 7 февраля по поводу расследования о вмешательстве России в американские выборы. Но явка на этом заседании не была обязательной и Коэн решил перенести своё выступление. Он обосновал это угрозами, которые ему якобы поступали со стороны президента США и его адвоката, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.

В декабре 2018 года суд приговорил Коэна к трём годам тюрьмы. Юрист признал себя виновным в даче ложных показаний Конгрессу по поводу строительных проектов Трампа в Москве. Позднее Коэн заявил прессе, что нарушил закон по указанию Трампа. Офис спецпрокурора, ведущего расследование вероятного вмешательства России в выборы в США, сообщил, что Коэн никогда не говорил следователям о своей лжи Конгрессу по указанию Трампа.