Торжество подводного разума над человеческой глупостью

1. Осьминогов считают одними из самых умных созданий на планете. Они решают сложные задачи по различению цветов и форм и поиску выходов из лабиринта, используют щупальца ядовитых "португальских корабликов" в качестве оружия и умеют выбираться из банки с завинчивающейся крышкой. Из-за их необычайно высокого для животных интеллекта многие люди даже не употребляют их в пищу. Но не китайская видеоблогерша, ведущая канал о дарах моря, которая решила съесть живого осьминога в прямом эфире. У осьминога, однако, было своё мнение о том, кто кого должен съесть. В результате – боевая ничья, хотя по ходу матча у осьминога было явное преимущество. Видео этого эпизода не уступает лучшим азиатским фильмам ужасов.

2. И ещё одна новость, от которой многие придут в ужас. Сгоревшую крышу собора Парижской Богоматери называли "лес" в том числе и потому, что на её постройку пошло 1300 дубов – аналог 21 гектара дубового леса. Теперь на месте этого сгоревшего леса хотят сделать огород.

После пожара собора президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны будут рассматривать разные проекты восстановления крыши, как повторяющие её прежний вид, так и новые. И вот один из этих новых проектов работы архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures представлен на суд публики.

Архитекторы хотят сделать кровлю Нотр-Дама прозрачной, а под ней разбить парк для прогулок и сад с огородом, где будут выращивать фрукты и овощи для бесплатной раздачи малоимущим. Авторы проекта утверждают, что за год на крыше собора можно будет выращивать до 21 тонны овощей. Кроме этого, "умная" крыша будет снабжать собор электричеством, обогревать его внутреннее пространство зимой, обеспечивать циркуляцию воздуха летом и служить источником естественного освещения.

Правда, ужасаться (или восхищаться) пока рано. Никакой гарантии того, что проект утвердят, нет. Конкурс на реконструкцию крыши ещё официально не начался. Но в конце этой недели французские парламентарии уже приняли закон, который даёт правительству право ради реконструкции Нотр-Дама игнорировать установленные нормы городского планирования, защиты природы, охраны памятников и организации госзаказов.

3. А вот история будто из голливудского боевика. В среду, 8 мая, около 9 часов вечера сразу несколько немецких водителей позвонили в полицию, чтобы сообщить, что по автобану A1 неподалёку от Леверкузена подозрительно медленно едет большой грузовик. Вскоре грузовик стал совершать странные маневры и задевать разделительный рельс. Водители других грузовиков на шоссе заблокировали своими фурами дорогу легковым автомобилям, чтобы их случайно не раздавило, после чего два водителя догнали грузовик на фургоне; один из них, выбравшись наружу и стоя на бампере, разбил окно кабины и забрался внутрь, где обнаружил водителя в бессознательном состоянии. Отважный шофер остановил грузовик и вызвал скорую. Приехавшие врачи констатировали, что найденный в кабине водитель был уже мертв. Герой же отделался резаными ранами от разбитого стекла.

4. А это уже комедия. Полиция Северной Ирландии не смогла догнать грабителей, потому что не посмела превысить допустимую скорость. В Северной Ирландии полицейским разрешено превышать скорость, только если они реагируют на ситуацию, в которой может присутствовать непосредственная угроза чьей-либо жизни. Мало того, чтобы полицейские не гоняли по дорогам для собственного удовольствия, в североирландские полицейские машины встроена специальная технология, сообщающая начальству, что машина превышает скоростной лимит. Когда в полицию городка Баллимена поступил звонок о том, что грабители выломали из стены супермаркета Tesco два банкомата и погрузили их в пикап, об угрозе жизни речь, очевидно, не шла. Поэтому полицейские могли ехать лишь с допустимой на шоссе скоростью 50 миль в час. Свидетели утверждают, что полицейские приехали почти вовремя и были буквально на хвосте у преступников, но ехали так, "как будто никуда не торопятся". Преступники же явно не считали, что обязаны соблюдать какие-то ограничения. В конце концов полицейские нашли брошенный пикап с нетронутыми банкоматами – грабители, очевидно, опасались перехвата – но преступникам удалось скрыться.

5. И ещё одна комедия, теперь французская. Начальная школа городка Крет-ан-Белльдонн в восточной Франции приняла на обучение 15 баранов. Не в переносном смысле, а в самом прямом – в школу было записано 15 баранов с рогами и копытами. Дирекция школы пошла на этот шаг в знак протеста против того, что власти провинции собирались расформировать один из её классов из-за недостаточного количества учеников. Баранов приняли на обучение не только на бумаге, в положенное время они вместе с детьми вошли в здание школы в сопровождении пастушеской собаки и мэра городка, который на всякий случай принёс с собой их официальные свидетельства о рождении. О реакции властей провинции пока не сообщается.

6. Не только в России за осквернение образа Богоматери можно получить "двушечку". В Польше арестована 51-летняя Эльжбета Подлесна, которая расклеила в общественных местах города Плоцка плакаты, изображающие Ченстоховскую икону Божией Матери с нимбом, раскрашенным в радужные цвета ЛГБТ. Женщине грозит до двух лет тюрьмы за оскорбление чувств верующих. Министр внутренних дел Польши заявил, что свобода и толерантность не дают никому права оскорблять чувства верующих. Настоятель монастыря в Ясной Горе, где находится икона, заявил, что "профанация святыни" была для монахов очень болезненной. "Никто из нас не хотел бы, чтобы так поступили с его матерью, – сказал настоятель, – а Богоматерь дана нам, католикам, как мать через самого Христа".

В понедельник перед одной из главных церквей страны, базиликой Девы Марии в Кракове, прошла манифестация, участники которой держали плакаты с изображением иконы Богоматери с радужным нимбом и надписью "Свободу Эле". Во вторник в часовне Богоматери началась 9-дневная служба для очищения образа от скверны. А в субботу кто-то опять расклеил плакаты с иконой Богоматери с радужным нимбом – но теперь уже не на улицах провинциального Плоцка, а в столице страны Варшаве.

7. Те, кто смотрел сериал "Прослушка", наверное, помнят Хамстердам из третьего сезона – специальную зону, в которой полиция разрешила свободную торговлю наркотиками, для того чтобы увести наркоторговцев из других районов города. Очень похожую вещь недавно реализовали в Берлине. Руководство Гёрлицер-парка, печально знаменитого своими наркодилерами (по вечерам громкий шепот "Гашиш, героин, кокаин" раздаётся там буквально из-за каждого куста), выделило в парке отмеченные розовой краской зоны, в которых дилеры могут свободно продавать свой товар. Гёрлицер-парк является одним из главных в городе центров продажи наркотиков уже много лет. Регулярные полицейские рейды не дают никакого эффекта, и дирекция парка надеется, что после создания специально выделенных зон наркодилеры по крайней мере оставят в покое отдыхающих в других частях парка.

​8. Burger King решил отметить проходящий сейчас в Америке месячник душевного здоровья слабо завуалированной атакой на McDonalds. В ответ на макдоналдсовский "Хэппи мил" (то есть "счастливое блюдо"), Burger King начал продавать в нескольких американских городах набор "несчастливых блюд": Blue Meal (грустное блюдо), Pissed off Meal (злобное блюдо), Salty Meal (раздраженное блюдо) и даже DGAF Meal (блюдо "меня это не <волнует>"). Рекламный лозунг кампании гласит "Никто не бывает счастливым всегда".



9. Американские ученые выяснили, что одно из самых распространенных в мире лекарств, жаропонижающее и болеутоляющее – парацетамол, подавляет позитивную эмпатию, то есть способность радоваться чужим успехам. Считается, что позитивная эмпатия лежит в основе социальных связей, благодаря которым и функционирует общество. Учитывая то, какая высокая доля населения принимает парацетамол регулярно (по одному из исследований, около четверти американцев принимают препараты, содержащие активное вещество парацетамола, ацетаминофен, как минимум раз в неделю), ученые предполагают, что отрицательное влияние парацетамола на эмпатию может в какой-то мере объяснять общественно-политическую поляризацию, охватившую мир в последние годы. Но чтобы подтвердить (либо опровергнуть) эту гипотезу, потребуются новые, гораздо более масштабные исследования.

10. В Германии под Франкфуртом открыли первый электрический автобан, по которому ездят грузовые фуры-"троллейбусы". Это переоборудованный 5-километровый участок 8-полосной дороги, соединяющей две крупные дорожные развязки. До 2022 года он будет работать в экспериментальном режиме. Планируется, что за это время по нему должно будет проехать 135 тысяч автомобилей, 10% которых – тяжелые грузовики. Если эксперимент признают успешным, подобным образом переоборудуют 1000 километров из приблизительно 13000-километровой немецкой сети автобанов.