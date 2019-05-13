Вылетевший в Самару SSJ 100 "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево

Самолет "Сухой Суперджет 100" (SSJ 100), вылетевший в ночь на понедельник из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Пилоты развернули самолёт в обратную сторону в районе города Владимира.

В компании "Аэрофлот", которой принадлежит самолёт, информацию об инциденте официально не комментируют.

Согласно онлайн-табло аэропорта Самары, рейс SU 1206 отменен. Обратный рейс SU 1207 из Самары в Москву, который должен был вылететь в половине шестого утра по местному времени также отменён.

Позже источник в службах московского аэропорта сообщил Интерфаксу, что "Суперджет" вернулся в Шереметьево из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов.

После катастрофы самолета "Суперджет 100" в Шереметьево 5 мая, жертвами которой стал 41 человек, российское правительство не стало вводить временные ограничения на полёты этого типа самолёта, однако компания "Аэрофлот" стала отменять рейсы самостоятельно. За неделю компания отменила около 50 рейсов SSJ 100.