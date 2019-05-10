"Аэрофлот" продолжил отмену некоторых рейсов "Суперджета"

Российская компания "Аэрофлот" 10 мая объявила об отмене более десяти рейсов, которые должны были выполнять самолёты "Сухой Суперджет-100". После катастрофы 5 мая в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек из 78 находившихся на борту российское правительство на стало вводить временные ограничения на полёты "Суперджета", однако компания "Аэрофлот" стала отменять рейсы самостоятельно.

10 мая были отменены 14 парных рейсов это следует из информационного табло на сайте аэропорта "Шереметьево", где базируются самолёты "Аэрофлота". Отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс, информирует сайт newsru.com.

Ранее, 9 мая, "Аэрофлот" отменил 12 рейсов Superjet 100: в Минеральные Воды, Тюмень, Самару, Ростов-на-Дону, Оренбург, Астрахань, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Ульяновск, Уфу, Таллин.

За день до этого были отменены или задержаны еще около 10 рейсов "Аэрофлота" с использованием самолетов SSJ-100: из Москвы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Белгород, Гетеборг (Швеция) и рейс из Ростова-на-Дону обратно в "Шереметьево".

О причинах отмены полетов "Аэрофлот" не сообщает.