Происходят изменения в расписании радиопередач "Свободы"

C 13 мая вносятся изменения в расписание радиопередач Русской службы Радио Свобода.

Теперь вечерний эфир по будням в 18 часов открывает час специальных программ, за которым следует ток-шоу "Лицом к событию". В 20 часов в эфире информационный час: "Время Свободы" и актуальная аналитика -"Цитаты "Свободы" (дважды в неделю), "Дороги к свободе", "Атлас мира", "Американские вопросы".

Меняется формат программ "Человек имеет право" и "Культурный дневник" (эта программа будет выходить по вторникам), программа "Человек имеет право. Live" будет выходить по четвергам. Прекращается производство субботней программы "Итоги недели". Меняется время выхода в эфир некоторых субботних и воскресных программ. Подробнее с новым распиаением радиопрограмм "Свободы" можно познакомиться здесь.

Изменения в расписании радиовещании связаны, в частности, с новым графиком ретрансляций программ Радио Свобода на средних волнах. Вы можете слушать нас ежедневно на частоте 1386 Кгц с 21 часа до полуночи по московскому времени и круглосуточно – в интернете и через спутники Asiasat 7 и Eutelsat Hot Bird 13B.

Радиопрограммы "Свободы" – это новости в начале каждого часа, общественно-политические ток-шоу на актуальные и вечные темы, репортажи корреспондентов, интервью с ньюсмейкерами и экспертами. Наши специальные программы посвящены проблемам защиты прав человека, событиям в области культуры, экономики, науки, антрополигии, рассказывают о международной жизни и новых взглядах на историю.

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Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческая медиакорпорация, финансируемая за счет грантов, предоставляемых Конгрессом США, распространяющая информацию на различных платформах (интернет, радио, телевидение, видео). Русская служба Радио Свобода начала свою работу в 1953 году. Американским чиновникам запрещено вмешиваться в вопросы редакционной политики.

Радио Свобода видит свою задачу в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни.