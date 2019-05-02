Радио Свобода: власти в мире продолжают вмешательство в дела СМИ

Власти многих стран мира продолжают вмешиваться в деятельность журналистов и ставят под угрозу их безопасность. Об этом накануне Всемирного дня свободы печати заявила исполняющая обязанности президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.

"Радио Свобода в течение многих десятилетий освещало события в странах с высоким уровнем риска, и это всегда было нелегко. Но всё более дерзкие действия властей и безнаказанность злоумышленников усугубляют проблемы и риски, с которыми сталкиваются наши журналисты", - говорится в заявлении Синделар.

Исполняющая обязанности президента медиакорпорации напомнила про ограничения свободы прессы, с которыми за последний год столкнулись журналисты Радио Свобода.

В частности, в Пскове возбуждено уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой, которая с 2014 года является внештатным корреспондентом медиакорпорации. Журналистку подозревают в публичном оправдании терроризма из-за комментария в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в ноябре прошлого года. Прокопьева высказала своё мнение о причинах теракта у здания ФСБ в Архангельске. Она предположила, что поступок 17-летнего молодого человека – который сам погиб при нападении на региональное управление ФСБ – мог быть вызван репрессивными действиями политического режима и чувством "безнадёжности", распространённым среди российской молодёжи.

Кроме того, в России, по мнению Синделар, вызывает опасение недавно принятый закон о "суверенном интернете". Правозащитники полагают, что у властей появилась дополнительная возможность для цензуры в сети.

На Украине журналисты-расследователи сталкиваются с давлением со стороны чиновников и олигархов, говорится в заявлении. На востоке Украины под стражей уже более двух лет находится блогер и внештатный корреспондент Радио Свобода в Донецке Станислав Асеев. По последним данным, его удерживают пророссийские сепаратисты в так называемой "ДНР".

В Казахстане полицейские препятствуют деятельности журналистов во время освещения протестных акций. С серьёзными ограничениями со стороны властей сталкиваются в своей работе сотрудники Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Афганистане, Пакистане, Туркмении и других странах.

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно 3 мая с 1994 года. В декабре 1993 года его провозгласила Генеральная ассамблея ООН.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческая медиакорпорация, финансируемая за счет грантов, предоставляемых Конгрессом США, распространяющая информацию на различных платформах (интернет, радио, телевидение, видео). Русская служба Радио Свобода начала свою работу в 1953 году. Американским чиновникам запрещено вмешиваться в вопросы редакционной политики.​Радио Свобода видит свою задачу в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни.