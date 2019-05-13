В Швеции против Ассанжа вновь открыли уголовное расследование

В Швеции вновь откроют предварительное уголовное расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Об этом заявил представитель прокуратуры Швеции.

По его словам, прокуратура Швеции обратится к Британии с запросом об экстрадиции Ассанжа, если суд в Швеции примет решение о его заочном аресте. Прокурор подчеркнул, что британские власти должны будут решить, какой запрос – американский или шведский – будет иметь приоритет.

Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию по обвинению в изнасиловании. Впоследствии дело в Швеции было закрыто. В прошлом месяце эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали британским властям. Сейчас он отбывает в британской тюрьме срок 50 месяцев за нарушение условий освобождения под залог. Кроме того, суд рассматривает дело о его экстрадиции в США, где его обвиняют в незаконном доступе к секретной информации.

Ассанж всегда заявлял, что опасается именно экстрадиции в Соединённые Штаты, где, по его словам, ему могут предъявить более серьёзные обвинения.

Швеция решила вновь открыть дело против Ассанжа после того, как две женщины обвинили его в сексуальных контактах с ними без их согласия в 2010 году. Предыдущее уголовное преследование против основателя WikiLeaks было закрыто в связи с тем, что он находился в посольстве Эквадора, и не было ясно, сможет ли он предстать перед правосудием. Прокурор, однако, предупреждал, что если обстоятельства изменятся, к делу могут вернуться.

В заявлении WikiLeaks сказано, что возобновление дела в Швеции стало результатом "политического давления". В то же время в нём подчёркивается, что у Ассанжа теперь будет возможность "очистить своё имя".