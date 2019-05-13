КНР ввёл пошлины на американские товары в ответ на решение Трампа

Китай повысил пошлины на американские товары, сообщают СМИ со ссылкой на комиссию по тарифной политике Государственного совета КНР. Решение принято в качестве зеркальной меры после того, как о повышении пошлин в отношении Китая объявил президент США Дональд Трамп.

Сообщается, что власти КНР поднимут налог на отдельные американские товары от 5 до 25 процентов. Изменения коснутся товаров общей стоимостью около 60 миллиардов долларов. При этом введение меры отложено до 1 июня, что позволяет США и Китаю сесть за стол переговоров с целью отменить ограничения в двустороннем порядке, отмечает The New York Times.

Повышение пошлин со стороны США с 10 до 25 процентов, которое анонсировал Трамп, коснется прежде всего автозапчастей. В общей сложности налог будет введен в отношении китайских товаров общей стоимостью в 200 миллиардов долларов.

Президент США ранее предостерегал КНР перед введением ответных санкций и пообещал, что повышение пошлин Вашингтоном не отразится на американцах, которые будут покупать китайские товары.

"Уже не с кем будет делать бизнес. Очень плохо для Китая, очень хорошо для США! Но Китай много лет [настолько] пользовался Соединёнными Штатами, что они [сейчас] далеко впереди (наши президенты недостаточно хорошо работали). Так что Китаю не следует отвечать – будет только хуже!", – написал в твиттере Трамп.

Нынешний президент США в своей предвыборной кампании обещал введение ряда мер для защиты американских компаний от иностранных товаров. Трамп неоднократно обвинял предыдущих лидеров страны в недостаточно серьезных, по его мнению, усилиях для предотвращения влияния КНР на американский рынок.