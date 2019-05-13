В Ярославле сотрудников ФСИН осудили за избиение заключенного

Суд в Ярославле приговорил двух бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к реальным срокам за избиение заключенного. Об этом сообщает "Новая Газета" со ссылкой на адвоката потерпевшего Ирину Бирюкову.

По её словам, судьи приговорили одного из сотрудников ФСИН, Спартака Любовских, к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы. Второй осужденный, Александр Бурцев, получил 5 лет и 3 месяца. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд присудил бывшему заключенному Виктору Харламову один миллион рублей компенсации. При этом защита намерена обжаловать как сроки для сотрудников ФСИН, так и назначенную судьями сумму, посчитав их слишком низкими.

По версии следствия, бывшие сотрудники ярославского СИЗО №1 избили заключенного Харламова в апреле 2016 года. Ему нанесли 20 ударов дубинкой, после чего в течение трех дней ему не оказывалась медицинская помощь. По словам Харламова, тюремная врач считала, что тот симулирует болезнь. Позже заключенного перевезли в городскую больницу с внутренним кровотечением, где врачи были вынуждены удалить ему селезенку.