На акции в Екатеринбурге полиция применила слезоточивый газ

В Екатеринбурге против вышедших на митинг местных жителей полиция применила слезоточивый газ. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "МБХ-медиа". Протестующие выступают против строительства храма в сквере возле городского Театра драмы.

Принявшие участие в митинге ранее окружили территорию, на которой местная епархия РПЦ собирается строить храм, после чего повалили поставленный вокруг неё забор. По данным издания "Екатеринбург онлайн", люди требовали приезда мэра города Александра Высокинского и стали устанавливать палатки, решив остаться на месте на ночь.

Однако позже приехало несколько групп мужчин в спортивной форме, которые с криками "За храм" разогнали протестующих. По данным местного издания, некоторых участников митинга, выступающие за строительство храма люди, продолжают держать в оцеплении.

Сообщается, что к протестующим приехал заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов. Он заявил, что в ведомстве "внимательно изучают" ситуацию.

В понедельник в Екатеринбурге началось строительство Храма-на-Воде. Православный собор должен появиться на месте сквера у городского Театра драмы. Вышедшие на митинг горожане выступают против стройки и указывают на то, что храм можно построить на другом месте и обойтись таким образом вырубки деревьев на центральном сквере Екатеринбурга.