Судья Псковского городского суда Лидия Дуженко продлила домашний арест координатору "Открытой России" в Пскове Лии Милушкиной до 15 июля. Активистке вменяют сбыт наркотиков. Дуженко считает, что, если Милушкиной смягчить меру пресечения, она будет заниматься "преступной деятельностью".
Дело координатора "Открытой России" в Пскове следствие объединило с делом её супруга – гражданского активиста Артёма Милушкина. Полицейские сделали вывод, что Милушкины занимались незаконным сбытом наркотиков совместно, для получения семейного дохода, то есть "группой лиц по предварительному сговору".
Лия Милушкина считает, что дело в отношении неё и супруга – "политический заказ". Полицейские обещали подкинуть Артёму Милушкину наркотики и сдержали слово, заявила активистка. По мнению координатора "Открытой России", правоохранительные органы мстят за то, что она предала это огласке и сняла на видео задержание мужа перед митингом против полицейского произвола 4 ноября 2018 года.
Милушкина подчеркнула, что никогда не распространяла наркотики. Она также заявила, что не прекратит заниматься политической деятельностью.
На заседание судебный пристав Грибалёв не пустил журналиста "Радио Свобода" и мать Милушкиной Юлию Белоусову. Он мотивировал это тем, что журналист задержался на 10 минут (это произошло в том числе и из-за того, что сотрудники суда остановили представителя прессы на входе. – Прим. РС), а Юлия Белоусова – на 14 минут. Мать Лии Милушкиной плакала и объясняла приставу, что выехала из дома за час до заседания, но автобус попал в пробку. Пристав на это не отреагировал.
Заседание по делу Артёма Милушкина состоится 14 мая во второй половине дня.
- Супругов Милушкиных задержали 17 января по подозрению в сбыте наркотиков. Псковский районный суд отправил Лию Милушкину под домашний арест до 15 марта. В марте Псковский городской суд продлил ей меру пресечения до 15 мая и разрешил прогулки вблизи дома.
- Артём Милушкин с 18 января находится в следственном изоляторе. Адвокат Владимир Данилов в марте сообщал суду, что в СИЗО его подзащитному регулярно дают психотропные препараты.
- 4 ноября 2018 года Милушкина задержали полицейские по дороге к месту проведения митинга против коррупции. Он был одним из организаторов этого мероприятия. Активист утверждает, что полицейские пригрозили ему подкинуть наркотики. В декабре Милушкин сообщал, что замечает за собой слежку.
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