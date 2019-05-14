Судья Псковского городского суда Лидия Дуженко продлила домашний арест координатору "Открытой России" в Пскове Лии Милушкиной до 15 июля. Активистке вменяют сбыт наркотиков. Дуженко считает, что, если Милушкиной смягчить меру пресечения, она будет заниматься "преступной деятельностью".

Дело координатора "Открытой России" в Пскове следствие объединило с делом её супруга – гражданского активиста Артёма Милушкина. Полицейские сделали вывод, что Милушкины занимались незаконным сбытом наркотиков совместно, для получения семейного дохода, то есть "группой лиц по предварительному сговору".

Лия Милушкина считает, что дело в отношении неё и супруга – "политический заказ". Полицейские обещали подкинуть Артёму Милушкину наркотики и сдержали слово, заявила активистка. По мнению координатора "Открытой России", правоохранительные органы мстят за то, что она предала это огласке и сняла на видео задержание мужа перед митингом против полицейского произвола 4 ноября 2018 года.

Милушкина подчеркнула, что никогда не распространяла наркотики. Она также заявила, что не прекратит заниматься политической деятельностью.

На заседание судебный пристав Грибалёв не пустил журналиста "Радио Свобода" и мать Милушкиной Юлию Белоусову. Он мотивировал это тем, что журналист задержался на 10 минут (это произошло в том числе и из-за того, что сотрудники суда остановили представителя прессы на входе. – Прим. РС), а Юлия Белоусова – на 14 минут. Мать Лии Милушкиной плакала и объясняла приставу, что выехала из дома за час до заседания, но автобус попал в пробку. Пристав на это не отреагировал.

Заседание по делу Артёма Милушкина состоится 14 мая во второй половине дня.