Бывшую активистку "Открытой России" подозревают в хранении наркотиков

В Краснодаре бывшую активистку "Открытой России" Марину Запрудину подозревают в хранении наркотиков. Во время обысков в её квартире по другому уголовному делу, полицейские якобы нашли смесь из растительного и порошкообразного вещества. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Михаила Беньяша.

Запрудину отпустили под подписку о невыезде. Её подозревают незаконном культивирование растений, которые содержат наркотические средства. Субстанция весом 0,98 грамма якобы находилась в пепельнице. Следствие считает, что Запрудина хранила вещество без цели сбыта. Адвокат подозреваемой сообщил, что его подзащитная "ничего не отрицает" и уже дала объяснения.

Сообщается, что обыск в квартире Запрудиной проходил по делу бывшего координатора "Открытой России" Яны Антоновой, на которую завели дело об участии в нежелательной организации.

В январе этого года в Пскове полицейские задержали координатора регионального отделения "Открытой России" Лию Милушкину и её супруга Артёма. Их обвинили в сбыте наркотиков. Лия Милушкина находится под домашним арестом, а её мужа заключили под стражу. Вину они не признают и считают дело политическим.

4 ноября 2018 года Милушкина задержали полицейские по дороге к месту проведения митинга против коррупции. Он был одним из организаторов этого мероприятия. Актвист утверждает, что полицейские пригрозили ему подкинуть наркотики. В декабре активист сообщал, что замечает за собой слежку.