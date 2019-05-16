Арашуковы пожаловались на условия содержания в "Лефортово"

Находящиеся в московском следственном изоляторе "Лефортово" временно отстраненный от должности члена Совета Федерации Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков пожаловались на условия содержания в СИЗО. Об этом после посещения арестантов "Известиям" сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов.

Арашуковы пожаловались на отсутствие халяльной еды (запрещена санитарными нормами), телевизора в камере и задержки писем от родных. В беседе с Ионовым Рауф Арашуков сказал, "что если бы раньше знал, как устроена жизнь в следственных изоляторах, то вносил бы совсем другие законы". Ранее он уже жаловался на условия содержания в СИЗО.

На невозможность вести нормальную переписку с родственниками пожаловался правозащитнику и другой арестант "Лефортово" – бывший глава Открытого правительства Михаил Абызов. Ранее, по его словам, он получал письма через пять дней после отправления.

В "Лефортово", где переписка ведётся только с помощью почты, задержку с выдачей корреспонденции объясняют увеличением числа заключенных и большой нагрузкой на цензора.

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо на пленарном заседании верхней палаты российского парламента. Позднее суд арестовал его и временно отстранил от должности. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Арашукова-старшего обвиняют в организации хищения газа у "Газпрома" на сумму в 30 миллиардов рублей. Отец и сын Арашуковы вины не признают.

Михаил Абызов был задержан 26 марта. По версии следствия, он похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири. Он свою вину не признаёт.