Участнику акции "Он нам не царь" Цакунову смягчили обвинение

Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского во время акции "Он нам не царь" в Санкт-Петербурге, смягчили статью на более мягкую. Эксперты установили, что зуб, который он якобы выбил представителю власти, был мёртвым. Из-за этого обвинение переквалифицировали на насилие, не опасное для жизни и здоровья, сообщает "Правозащита Открытки".
Прокурор просит назначить Цакунову два года условно. Приговор огласят 20 мая.
В конце апреля Михаила Цакунова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Адвокат просил смягчить статью, а также ходатайствовал о вынесении частного постановления в отношении следователей. Они якобы нарочно повышали квалификацию преступления.
- Михаил Цакунов был задержан на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 5 мая 2018 года. По версии правоохранительных органов, при задержании он выбил зуб одному из сотрудников полиции. Обвиняемый своей вины не признал и назвал абсурдным предъявленное ему обвинение.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Михаила Цакунова политзаключённым. Правозащитники потребовали освободить активиста и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод незаконно задержанных 5 мая участников акций и случайных прохожих.
- 5 мая 2018 года в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Митингующие выступили против инаугурации президента России Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.