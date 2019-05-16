Участнику акции "Он нам не царь" Цакунову смягчили обвинение

Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского во время акции "Он нам не царь" в Санкт-Петербурге, смягчили статью на более мягкую. Эксперты установили, что зуб, который он якобы выбил представителю власти, был мёртвым. Из-за этого обвинение переквалифицировали на насилие, не опасное для жизни и здоровья, сообщает "Правозащита Открытки".

Прокурор просит назначить Цакунову два года условно. Приговор огласят 20 мая.

В конце апреля Михаила Цакунова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Адвокат просил смягчить статью, а также ходатайствовал о вынесении частного постановления в отношении следователей. Они якобы нарочно повышали квалификацию преступления.