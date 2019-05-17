Суд Киева открыл производство о запрете на выезд Порошенко

Суд в Киеве открыл уголовное производство о запрете выезда из Украины в отношении действующего президента Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте суда.

Производство также будет вестись в отношении еще около 180 высокопоставленных чиновников. Среди них — спикер парламента Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман и еще пятьдесят народных депутатов от фракции "Блок Петра Порошенко". Суд также будет проверять деятельность около сорока членов правительства, судей Верховного суда и главы компании "Нафтогаз-Украина".

Кроме этого истцы просят признать бездеятельность Национальной полиции Украины по не проведению всех мероприятий для обеспечения нацбезопасности, и отсутствие противодействия коррупции среди лиц, занимающих политические должности.

Сообщается, что всего были поданы три одинаковых иска. Их инициаторы — блогер Александр Дубинский, бывший депутат Верховной Рады Сергей Жвания и еще один человек, чьё имя не разглашается. При этом бывший народный депутат заявил "Украинской правде", что такого заявления не подавал.

Авторы исков просят суд запретить чиновникам выезд за границу в течение одного года после проведения президентских и парламентских выборов. В документе указывается на якобы противозаконные действия чиновников в сфере нацбезопасности, противодействия организованной преступности и борьбы с коррупцией.