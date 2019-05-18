Би-би-си снимет фильм об отравлении в Солсбери

Британская корпорация Би-би-си снимет драматический фильм по инциденту в Солсбери, где в марте 2018 года были отравлены бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Двухсерийная драма расскажет о том, "как простые люди реагировали на кризис на пороге своего дома, демонстрируя необычайный героизм", говорится в сообщении корпорации. Название фильма, дата его выхода и состав актёров пока не объявлены.

Сценаристы фильма Адам Паттерсон и Деклан Лоун отметили, что в основе их работы лежат "обширные и тщательные исследования" произошедшего. "Отравления в Солсбери потрясли нацию и оказали огромное влияние на ничего не подозревающее сообщество", – добавил один из руководителей подразделения "Би-би-си драма" Пирс Венгер.

В посольстве РФ в Лондоне создателям фильма порекомендовали "брать за основу исключительно реальные события и официальную, заслуживающую доверия информацию следствия". Также в дипмиссии упомянули, что итоги расследования так и не были представлены ни российской стороне, ни широкой общественности.

В марте 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери. По версия следствия, на них могли совершить покушение сотрудники российской военной разведки. Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает.

Позднее от контакта с тем же веществом в Эймбсери, в нескольких километрах от Солсбери, умерла Дон Стёрджесс, её бойфренд Чарльз Роули был госпитализирован в критическом состоянии, но выжил. Воздействию вещества подвергся и полицейский Ник Бейли, отравившийся при осмотре дома Скрипаля.