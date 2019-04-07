Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Отравившийся "Новичком" британец попросил организовать ему встречу с Путиным

Погибшая от отравления "Новичком" Дон Стёрджесс и её бойфренд Чарльз Роули

Отравившийся в Англии нервно-паралитическим отравляющим веществом "Новичок" британец Чарльз Роули встретился с российским послом в Лондоне Александром Яковенко и попросил организовать ему встречу с Путиным. Об этом он рассказал таблоиду Mirror.

Чиновник заявил, что Москва не стоит за атаками в Солсбери, потому что российский яд "убил бы всех"

Роули нашёл замаскированный под духи флакон с "Новичком" в Солсбери и подарил его своей подруге Дон Стёрджесс, она распылила яд и погибла. На встречу в российское посольство англичанин пришёл, чтобы задать вопрос, зачем Россия отравила Стерджесс, рассказал он.

В ответ, заявил Роули, вместо ответов он получил российскую пропаганду: "Мне понравился посол, но всё, что он пытался сказать, чтобы оправдать свою страну, было смехотворно". В частности, чиновник заявил, что Москва не стоит за атаками в Солсбери, а Роули не отравился ядом российского происхождения, потому что российский яд "убил бы всех".

Англичанин попросил у Яковенко организовать ему встречу с Путиным. Тот пообещал прислать электронное письмо после разговора с президентом.
Смотри также

Сегодня первая годовщина покушения на Сергея и Юлию Скрипаль

  • 4 марта 2018 года в английском Солсбери было совершено покушение на бывшего высокопоставленного сотрудника российской военной разведки (ГРУ) Сергея Скрипаля. При атаке пострадал он и его дочь Юлия. Британские власти официально обвинили в покушении сотрудников российской военной разведки. США и Евросоюз ввели против России санкции за химическую атаку. Москва свою причастность категорически отрицает.
  • Всего от отравления "Новичком" пострадали пять человек. Это были Скрипали, Чарльз Роули и Дон Стёрджесс и полицейский Ник Бейли, отравившийся при осмотре дома Скрипаля. Состояние Скрипалей неизвестно, Роули и Бейли врачи прогнозируют долговременные проблемы со здоровьем.
  • Яковенко после встречи заявил агентству РИА "Новости", что Роули не предъявляет претензий к России. Англичанин – что по-прежнему считает Москву ответственной за химическую атаку.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG