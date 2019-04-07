Отравившийся в Англии нервно-паралитическим отравляющим веществом "Новичок" британец Чарльз Роули встретился с российским послом в Лондоне Александром Яковенко и попросил организовать ему встречу с Путиным. Об этом он рассказал таблоиду Mirror.

Чиновник заявил, что Москва не стоит за атаками в Солсбери, потому что российский яд "убил бы всех"

Роули нашёл замаскированный под духи флакон с "Новичком" в Солсбери и подарил его своей подруге Дон Стёрджесс, она распылила яд и погибла. На встречу в российское посольство англичанин пришёл, чтобы задать вопрос, зачем Россия отравила Стерджесс, рассказал он.

В ответ, заявил Роули, вместо ответов он получил российскую пропаганду: "Мне понравился посол, но всё, что он пытался сказать, чтобы оправдать свою страну, было смехотворно". В частности, чиновник заявил, что Москва не стоит за атаками в Солсбери, а Роули не отравился ядом российского происхождения, потому что российский яд "убил бы всех".

Англичанин попросил у Яковенко организовать ему встречу с Путиным. Тот пообещал прислать электронное письмо после разговора с президентом.