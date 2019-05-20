Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 100 тысяч рублей участника прошлогодней акции "Он нам не царь" Михаила Цакунова по делу о нападении на полицейского. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Поскольку в ходе расследования он провел 11 месяцев под арестом, суд освободил его от уплаты штрафа, взыскав с него 26 тысяч рублей на оплату стоматологических услуг для полицейского.

Обвинение ранее просило приговорить Цакунова к двум годам лишения свободы условно. На прошлой неделе прокурор отказался от предъявленных обвинений по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника полиции, и попросил переквалифицировать действия Цакунова на более мягкую статью. Это произошло после того, как эксперты установили, что зуб, который Цакунов якобы выбил представителю власти, был мёртвым.

В конце апреля Михаила Цакунова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Цакунов был задержан на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 5 мая 2018 года. По версии правоохранительных органов, при задержании он выбил зуб одному из сотрудников полиции. Обвиняемый своей вины не признал и назвал абсурдным предъявленное ему обвинение.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Михаила Цакунова политзаключённым.

5 мая 2018 года в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Митингующие выступили против инаугурации президента России Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек.