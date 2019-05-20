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После Екатеринбурга заморожена стройка часовни в Челябинске

Участники акции протеста против строительства собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга

В Челябинске заморожен проект строительства часовни в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета. Мэр города Владимир Елистратов заявил, что власти хотят сначала узнать мнение местных жителей относительно необходимости такого строительства.

"Опыт, который был в Екатеринбурге, должен быть изучен", - отметил Елистратов, пообещав, что до обсуждения с горожанами строить часовню не будут.

По планам стройка должна была начаться в июне. Проект возведения часовни уже прошёл публичные слушания и, несмотря на протесты местных жителей, получил официальное одобрение от властей.

Ранее мэр Красноярска Сергей Ерёмин отказался выдать разрешение на строительство храма в сквере на улице Баумана. Отклонить проект рекомендовала городская комиссия. По её заключению, для строительства в сквере пришлось бы спилить все деревья и разделить детскую площадку.

  • Отказы от возведения религиозных объектов в Челябинске и Красноярске произошли на фоне непрекращающегося конфликта в Екатеринбурге между противниками и сторонниками возведения храма в одном из центральных скверов города. Массовые протесты привели к столкновениям с полицией и охраной стройки, после чего президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей района, где собираются строить церковь, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил перенос места строительства. При этом среди протестующих были задержаны и арестованы десятки человек, пожаловавшиеся на применение насилия со стороны полиции.
  • В пресс-службе Кремля назвали оправданным применение силы в отношении участников протестов и заявили о провокациях с их стороны.
  • Акции протеста против возведения церквей проходят также в Нижнем Новгороде и Ульяновске.

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