После Екатеринбурга заморожена стройка часовни в Челябинске

В Челябинске заморожен проект строительства часовни в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета. Мэр города Владимир Елистратов заявил, что власти хотят сначала узнать мнение местных жителей относительно необходимости такого строительства.

"Опыт, который был в Екатеринбурге, должен быть изучен", - отметил Елистратов, пообещав, что до обсуждения с горожанами строить часовню не будут.

По планам стройка должна была начаться в июне. Проект возведения часовни уже прошёл публичные слушания и, несмотря на протесты местных жителей, получил официальное одобрение от властей.

Ранее мэр Красноярска Сергей Ерёмин отказался выдать разрешение на строительство храма в сквере на улице Баумана. Отклонить проект рекомендовала городская комиссия. По её заключению, для строительства в сквере пришлось бы спилить все деревья и разделить детскую площадку.