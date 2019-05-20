Минюст проверит правозащитную организацию в Ингушетии

Минюст проведёт внеплановую проверку ингушской правозащитной организации "Машр". Её лидеры участвовали в митингах против соглашения о границах с Чечней. Об этом "МБХ медиа" сообщил представитель "Машр", глава регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

Основанием для проверки указано требование прокуратуры изучить соответствие деятельности организации закону, сказал Муцольгов. Однако, по его словам, проверка связана "с общей волной репрессий" в республике и проводится раньше запланированного дня. Муцольгов также отметил, что правозащитная организация не ведёт финансовую и коммерческую деятельность, работая строго по закону.

26 и 27 марта в столице Ингушетии Магасе прошли митинги против передела границ с Чечней, демонстрации переросли в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов проходят обыски.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР.