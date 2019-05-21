В Москве задержан соратник Навального Леонид Волков

Бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального, менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков задержан в Москве. Об этом он написал в твиттере.

Он сообщил, что ехал в такси в офис ФБК, когда автомобиль остановили полицейские и, по словам Волкова, "начали задавать странные вопросы". После этого его задержали и отвезли в отделение полиции по Даниловскому району. Там на Волкова составили протокол за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия из-за акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года.

Алексей Навальный написал в твиттере, что Волкова задержали со словами "мы вас заждались".

Перед президентскими выборами в 2018 году Волков возглавлял предвыборный штаб оппозиционного политика. Последние месяцы он жил за границей.

9 сентября 2018 года в России прошла акция против повышения пенсионного возраста, организованная сторонниками Алексея Навального. По всей стране было задержано более 1000 человек. Сотрудники полиции применяли к участникам акции грубую силу.