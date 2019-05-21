Правозащитник Оюб Титиев попросил об условно-досрочном освобождении

Адвокат главы грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева подал ходатайство на его условно-досрочное освобождение. В "Мемориале" сообщили, что Титиев, приговорённый к четырём годам колонии-поселения, отбыл треть срока, что позволило ему просить об УДО.

Ходатайство в Шалинский городской суд было подано 15 мая. Защита указала, что за всё время содержания под стражей Титиев не совершал дисциплинарных проступков и строго соблюдал правила внутреннего распорядка колонии. "Ожидаем решения в конце мая — начале июня", — уточнил адвокат Пётр Заикин.

Оюба Титиева арестовали 9 января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги правозащитника считают его дело сфабрикованным.

18 марта суд в Чечне приговорил Оюба Титиева к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении по статье о хранении наркотиков.​ Титиев заявлял, что не будет обжаловать приговор.