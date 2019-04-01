Оюб Титиев не будет обжаловать вынесенный ему приговор

Глава грозненского отделения правозащитного центра "Мемориала" Оюб Титиев, осужденный по обвинению в хранении наркотиков, не будет обжаловать приговор. Этодаст ему возможность просить об условно-досрочном освобождении в мае этого года. Об этом сообщает на сайте "Мемориала".

По словам Титиева, существуют и другие причины, по которым он не станет обжаловать приговор, однако называть он их не будет. "Я намерен вернуться к правозащитной деятельности как можно быстрее. Именно в ней я вижу смысл своей жизни," – заявил глава грозненского "Мемориала". Свою вину Титиев продолжает отрицать. Он считает, что уголовное дело в отношении него сфабриковано.

1 апреля вынесенный Титиеву приговор вступает в силу.

18 марта Шалинский городской суд Чечни приговорил Оюба Титиева к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении. Правозащитника признали виновным в хранении наркотиков.

Титиева арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги правозащитника считают его дело сфабрикованным. В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры.