"Он очень сильный человек". Правозащитники навестили Оюба Титиева в колонии

В середине мая правозащитник Оюб Титиев, отбывающий наказание в колонии-поселении №3 в Аргуне, может подать заявление на УДО. Об этом Радио Свобода рассказал его адвокат Петр Заикин. 18 марта Шалинский городской суд Чечни приговорил Оюба Титиева к четырём годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков. 1 апреля приговор вступил в силу.

В конце прошлой недели главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева посетили коллеги-правозащитники. По их словам, Титиев находится в нормальном состоянии и не испытывает серьезных проблем со здоровьем. Об этом Радио Свобода рассказал председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов:

– Вопреки нашим опасениям, трудностей при посещении Оюба в колонии-поселении не было. Мы, согласно правилам, за несколько дней подали через его родственников наши паспортные данные и получили разрешение. Приехали и зашли – никаких сложностей.

– Как он себя чувствует? Каково его настроение?

Мы видим, что длительное нахождение в условиях несвободы на нем сказывается

– Тут надо разделять то, что он говорит, и то, что мы видим на самом деле. Оюб всегда говорит, что все хорошо, все замечательно. Он вообще очень сильный человек и не позволяет себе расслабиться и другим показывает, что все нормально. На самом деле, конечно же, мы видим, что длительное нахождение в условиях несвободы (почти полтора года) на нем сказывается. Тем более он более полугода провел в СИЗО, в закрытом помещении. Поэтому, конечно, мы видим, что его внешний вид... видно, что не так легко это все дается, как он хочет показать. Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые надо решать. Но Оюб сейчас, прежде всего, живет надеждой на возможность УДО, о котором мы говорили. Удастся это или нет – посмотрим. А так он говорит, что все хорошо, все нормально, никаких жалоб на условия содержания нет, что он неплохо себя чувствует. Но мы видим, что, конечно, на нем немножко это сказывается.

– Он работает в колонии-поселении?

– Нет, он не работает. Мы опять же со слов Оюба понимаем, что там работает примерно процентов 70 заключенных. Их выводят на работу за пределы колонии-поселения. Насколько я понимаю, внутри колонии нет никаких производственных структур. Их водят на стройки, на кирпичное производство, еще на какие-то производства. Но для 30 процентов просто нет рабочих мест. Пока, по крайней мере, Оюба на эти работы не выводят. А дальше – посмотрим, как будут развиваться события.

​– Есть ли у него какие-то жалобы на администрацию, может быть, других заключенных? Как к нему относятся?

Никаких жалоб нет – он просил это специально подчеркнуть

– Нет, никаких у него жалоб нет. Он просил это специально подчеркнуть. Все нормально. К нему относятся вполне лояльно, как и ко всем остальным заключенным: ему не делают никаких поблажек, но и никакого специального давления нет. Мы говорили с начальником колонии перед визитом, после визита коротко переговорили. Начальник колонии нам показался вполне нормальным, даже симпатичным человеком, который вполне доброжелательно относится и к Оюбу, и к посетителям – в рамках закона и своих полномочий.

– С другими заключенными вы разговаривали?

– Нет, у нас не было такого права. Но мы видели в том дворике, где стоят скамейки и проходят свидания, несколько заключенных. Они там встречались со своими родными. Мы видим, что это обычная практика. Просто родным туда легче попасть, можно хоть каждый день, кроме выходных и праздников, потому что это колония-поселение. А нам – коллегам, друзьям Оюба – надо заранее подать заявку.

– У Оюба Титиева была возможность видеться с семьей?

– Да. Он уже неоднократно встречался со своими братом и сестрой. Брат и сестра – это самые близкие сейчас ему родственники, которые находятся в Чечне. Жена и дети уехали за пределы России.

– Каковы перспективы УДО Оюба Титиева, как вам кажется?

Никаких взысканий и нарушений режима у Оюба нет

– Я тут очень мало могу комментировать. Я могу только сказать: законные основания для этого есть. Никаких законных оснований отказать в УДО нет: никаких взысканий, нарушений режима у Оюба нет. Поэтому почему бы его и не освободить условно-досрочно. Тем более что когда выносился приговор, судья обозначила целый ряд положений, которые позволили ей изменить степень тяжести, как они считают, содеянного Оюбом. Хотя мы все понимаем, что Оюб ничего не сделал, все это фальсифицировано с начала и до конца. Тем не менее у него хорошие характеристики с места работы, с места жительства, семья. Все это позволило судье изменить степень тяжести преступления, которое фальшиво инкриминируется Оюбу. Если есть такие основания в приговоре, то и для условно-досрочного освобождения они тоже есть, – полагает правозащитник Олег Орлов.

Оюба Титиева арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги правозащитника считают его дело сфабрикованным.

Адвокат Титиева Петр Заикин считает, что шансы выйти по УДО у его клиента весьма высоки:

– С точки зрения закона перспективы очень неплохие. Здесь надо соблюдать ряд условий: на момент наступления права на УДО не должно быть никаких дисциплинарных нарушений. И желательно, чтобы наша позиция и позиция наших потенциальных оппонентов не различались.

– Вы уже подали заявление на УДО или только планируете?

– Нет, сейчас это было бы преждевременно. До 9 мая в этом нет никакого смысла, потому что право Оюба Титиева на УДО наступает только после 9 мая.

– По вашей информации, как ведет себя по отношению к Оюбу Титиеву администрация колонии-поселения, в которой он содержится? Нет ли там у него каких-то взысканий, которые могли бы препятствовать УДО? Нет ли там каких-то провокаций?

– Нет, к нему относятся абсолютно ровно. Я общался с Оюбом, он сказал, что отношение к нему ничем не отличается от отношения к другим лицам, содержащимся в колонии-поселении. Я хочу сказать, что система исполнения наказаний, в том числе в Чеченской республике, в данной ситуации вызывает мало нареканий. Еще в момент нахождения в СИЗО Оюб отмечал, что требования федерального законодательства служащими ФСИН очень жестко соблюдаются. Так что непонятных моментов не возникало, – сообщил адвокат Петр Заикин.

Правозащитники считают дело Оюба Титиева политическим. Адвокаты Титиева утверждали, что его преследование связано с угрозами главы парламента Чечни Магомеда Даудова, который в декабре 2017 года обвинил правозащитников в том, что Instagram заблокировал аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова. В поддержку Титиева выступали многие деятели культуры, международные и российские правозащитные организации.