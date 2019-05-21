Зоя Светова: Олег Сенцов пишет в колонии новые рассказы

Правозащитница и обозреватель "МБХ медиа" Зоя Светова поговорила по телефону с украинским режиссёром Олегом Сенцовым, который находится в российской колонии. Изначально этот разговор должен был состояться неделю назад, 14 мая, в годовщину начала голодовки Сенцова. Световой тогда отказали в звонке в колонию – правозащитница указала не то время, в которое заключенным отряда, где находится режиссёр, можно разговаривать по телефону.

Сенцов рассказал, что набрал вес, потерянный за время 145-дневной голодовки, и занимается спортом. Режиссёр пишет рассказы и скоро должна выйти его новая книга. В ходе разговора Светова и Сенцов также обсуждали фильм, снятый на Украине по пьесе "Номера". Режиссёр знает, что его отрывки покажут на Одесском кинофестивале этим летом, поскольку поддерживает переписку с создателями картины.

По словам Световой, у Сенцова был вполне бодрый голос, он сказал, что у него все в порядке, и интересовался новостями из России и Украины.

Режиссёр спросил у Зои Световой, что она думает о новом президенте Украины Владимире Зеленском. Правозащитница ответила, что, по её мнению, новый глава государства должен договориться с Россией об обмене политзаключенных на россиян, отбывающих наказание на Украине. Светова отметила, что Сенцов ничего на это не сказал. "Он просто слушал, ему была интересна эта информация", – рассказала Радио Свобода правозащитница.