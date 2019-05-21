Зоя Светова: Олег Сенцов пишет в колонии новые рассказы

Правозащитница и обозреватель "МБХ медиа" Зоя Светова поговорила по телефону с украинским режиссёром Олегом Сенцовым, который находится в российской колонии. Изначально этот разговор должен был состояться неделю назад, 14 мая, в годовщину начала голодовки Сенцова. Световой тогда отказали в звонке в колонию – правозащитница указала не то время, в которое заключенным отряда, где находится режиссёр, можно разговаривать по телефону.
Сенцов рассказал, что набрал вес, потерянный за время 145-дневной голодовки, и занимается спортом. Режиссёр пишет рассказы и скоро должна выйти его новая книга. В ходе разговора Светова и Сенцов также обсуждали фильм, снятый на Украине по пьесе "Номера". Режиссёр знает, что его отрывки покажут на Одесском кинофестивале этим летом, поскольку поддерживает переписку с создателями картины.
По словам Световой, у Сенцова был вполне бодрый голос, он сказал, что у него все в порядке, и интересовался новостями из России и Украины.
Режиссёр спросил у Зои Световой, что она думает о новом президенте Украины Владимире Зеленском. Правозащитница ответила, что, по её мнению, новый глава государства должен договориться с Россией об обмене политзаключенных на россиян, отбывающих наказание на Украине. Светова отметила, что Сенцов ничего на это не сказал. "Он просто слушал, ему была интересна эта информация", – рассказала Радио Свобода правозащитница.
- 14 мая 2018 года украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключённых. Голодовка продолжалась 145 дней; сообщалось, что за это время Сенцов потерял 15 килограмм, а его пульс снизился до 40 ударов в минуту. Режиссёр заявлял, что прекратил акцию под угрозой принудительного кормления.
- Освободить режиссёра и других украинцев, которых российские власти преследуют после аннексии Крыма, требуют Киев, страны Запада, деятели культуры и международные правозащитные организации. Российские власти заявляли, что широкий общественный резонанс вокруг голодовки Сенцова не повлияет на решение о его помиловании или обмене.
- В декабре прошлого года Европейский суд по правам человека принял жалобу на решение российского суда по делу о подготовке теракта в аннексированном Крыму. В жалобе заявители настаивали, что признательные показания обвиняемых были получены под пытками, доказательства – сфабрикованы, а судебный процесс был политически мотивированным. В апреле этого года Россия назвала вопросы ЕСПЧ выходящими за пределы компетенции суда в Страсбурге.
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