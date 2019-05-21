Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий людям с ВИЧ, гепатитом С, злокачественными опухолями, психическими заболеваниями и туберкулёзом усыновлять детей, уже проживающих с ними. Документ выложен на сайте парламента.
Семейный кодекс запрещает усыновлять детей людям с тяжёлыми заболеваниями из утвержденного правительством перечня. Законопроект позволяет судам отступать от этого правила в случаях, когда у усыновителя есть с ребёнком уже сложившиеся отношения.
- В июне минувшего года запрет на усыновление детей людьми с ВИЧ и гепатитом C был признан в России не соответствующим Конституции. Конституционный суд счёл, что в решении подобных вопросов следует исходить из обеспечения интересов ребёнка и "его потребности в любви".
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