Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий людям с ВИЧ, гепатитом С, злокачественными опухолями, психическими заболеваниями и туберкулёзом усыновлять детей, уже проживающих с ними. Документ выложен на сайте парламента.

Семейный кодекс запрещает усыновлять детей людям с тяжёлыми заболеваниями из утвержденного правительством перечня. Законопроект позволяет судам отступать от этого правила в случаях, когда у усыновителя есть с ребёнком уже сложившиеся отношения.