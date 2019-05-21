Суд в Волгограде арестовал четверых "Свидетелей Иеговы"

В Волгограде суд арестовал на два месяца четырех "Свидетелей Иеговы". Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна и Вячеслава Осипова обвиняют в участии в экстремистской организации, сообщается на сайте "Свидетелей Иеговы в России".
16 мая в домах арестованных прошли обыски. Сотрудники полиции и ФСБ задержали одного из обвиняемых прямо на рабочем месте.
- 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы экстремистской организацией.
- Большинство из задержанных обвиняются в организации деятельности религиозной организации, которую было решено ликвидировать "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
- Правозащитный центр "Мемориал" заявил, что в решении Верховного суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
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