Суд в Волгограде арестовал четверых "Свидетелей Иеговы"

В Волгограде суд арестовал на два месяца четырех "Свидетелей Иеговы". Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна и Вячеслава Осипова обвиняют в участии в экстремистской организации, сообщается на сайте "Свидетелей Иеговы в России".

16 мая в домах арестованных прошли обыски. Сотрудники полиции и ФСБ задержали одного из обвиняемых прямо на рабочем месте.

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