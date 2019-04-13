Сотрудников ВГТРК лишили Шенгена из-за сюжета о Свидетелях Иеговы

Министерство внутренних дел Эстонии на пять лет запретило въезд в страны Шенгенской зоны сотрудникам ВГТРК Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову, которые снимали сюжет о религиозной организации Свидетели Иеговы, сообщает агентство ERR со ссылкой на ежегодный доклад полиции безопасности страны.

В докладе говорится, что репортёры российской государственной корпорации в прошлом году въехали в Шенгенскую зону через Финляндию по визам Италии и Франции, после чего приплыли на пароме в Эстонию. По данным ведомства, в задачи журналистов входила съёмка клипа, "высмеивающего деятельность религиозной организации и разжигающего враждебное отношение к ней". Отмечается, что они знали о несоответствии своей деятельности журналистским принципам и скрывали реальные цели своей поездки.

Журналисты ВГТРК со скрытыми камерами провели съемку в одной из эстонских общин Свидетелей Иеговы. Отснятый в Таллине материал и похожие видео из Финляндии были использованы в телерепортаже новостной передачи "Вести" на канале "Россия-1". Эстонские полицейские заявили, что деятельность Ерофеевой и Кострикова указывает на дискриминацию людей по религиозному признаку, которая может привести к разжиганию вражды.

Когда именно был введён запрет - не сообщается, известно о нём стало в субботу.