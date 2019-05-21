Зеленский сменил командующего вооружённых сил

Вступивший в должность в понедельник президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба — главнокомандующим Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

51-летний Хомчак окончил Московское общеобразовательное военное училище, принимал участие в вооружённом конфликте на Донбассе, в 2014 году он вывел свои подразделения из окружения в боях под Иловайском, напоминает Украинская правда.

На своём посту Хомчак сменил генерала армии Виктора Муженко. 57-летний Муженко окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище, во время активной стадии конфликта в Донбассе он руководил украинскими войсками.