Зеленский сменил командующего вооружённых сил

Вступивший в должность в понедельник президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба — главнокомандующим Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
51-летний Хомчак окончил Московское общеобразовательное военное училище, принимал участие в вооружённом конфликте на Донбассе, в 2014 году он вывел свои подразделения из окружения в боях под Иловайском, напоминает Украинская правда.
На своём посту Хомчак сменил генерала армии Виктора Муженко. 57-летний Муженко окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище, во время активной стадии конфликта в Донбассе он руководил украинскими войсками.
- Во вторник Зеленский подписал указы о ещё нескольких назначениях в своей команде. Главой своей администрации он назначил юриста украинского олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана. Первым помощником президента стал совладелец студии Зеленеского "Квартал 95" Сергей Шефир.
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