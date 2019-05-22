Шесть человек погибли в протестах после выборов в Индонезии

В протестах после выборов в Индонезии погибли не менее шести человек. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

В местной полиции подтвердили число погибших и заявили, что ведётся расследование по факту гибели людей. При этом глава индонезийской полиции призвал не предполагать, что протестующих убили сотрудиники правоохранительных органов. По словам Тито Карнавяна, на телах некоторых погибших обнаружены огнестрельные ранения, другие погибли в результате применения холодного оружия. При этом эти данные окончательно не подтверждены, заявил глава полиции.

Протесты в Джакарте были заранее запланированы, большинство их участников приехали в столицу Индонезии и не были местными жителями, рассказал другой представитель полиции Мухаммед Икбаль.

По данным "Би-Би-Си", в некоторых районах Джакарты власти ограничили доступ к социальным сетям с целью избежать распространения слухов по поводу протестов и гибели людей.

17 апреля в Индонезиии прошли президентские выборы, которые эксперты назвали самым масштабным проводимым в один день голосованием в мире. Правом голоса могли воспользоваться почти 200 миллионов человек. По результатам голосования победил действующий президент Джоко Видодо, его поддержали около 55 процентов избирателей. Его главный соперник, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто, обвинил власти в фальсификациях.

Новая волна протестов началась после того, как Главная избирательная комиссия Индонезии во вторник призала Видодо победителем выборов.