Посадки, протест и KPI

По сообщениям прессы по инициативе первый зама руководителя АП РФ Сергей Кириенко для чиновников введены ключевые показатели эффективности (KPI): по снижению уровня протестного потенциала, обеспечению общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах, повышению доли патриотически настроенной молодежи, по повышению уровня социального оптимизма.

Минюст отказал в регистрации нового устава партии "Гражданская инициатива", включая ее переименование в "Партию перемен" и приостановил на 3 месяца регистрацию самой партии "Гражданская инициатива". Это лишает партию Дмитрия Гудокова и Андрея Нечаева возможности участия в выборах 2019 года.

За последние дни были арестованы соратник Алексея Навального Леонид Волков и активист движения "Голос" Роман Удот. Продолжаются репрессии в отношении актива "Открытой России". Возбуждаются уголовные дела фактически за связь с Михаилом Ходорковским.

Какую тактику Кремль будет использовать в период до сентябрьских региональных выборов, что будут делать оппозиционеры? Обсуждают лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков, политик из Калининграда Соломон Гинзбург, социолог Анастасия Никольская, председатель московского отделения «Партии прогресса» Алексея Навального Николай Ляскин, исполнительный директор ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 22 мая в 19:05