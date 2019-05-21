"Это спецоперация". Сотрудника "Голоса" подозревают в угрозе убийством

Задержанный в понедельник вечером в Москве член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот пока остается в изоляторе временного содержания. Дата суда, который определит ему меру пресечения, пока неизвестна, сообщил Радио Свобода его адвокат Максим Пашков. По его словам, Роман Удот проходит подозреваемым по делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. ​Дело связано с конфликтом Удота и журналистки телеканала НТВ, который произошел 20 марта 2018 года в московском аэропорту Шереметьево.

Корреспонденты подкараулили Романа Удота в аэропорту Шереметьево и начали снимать его на телефон. Роман отобрал телефон, а позже вызвал полицию и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Полицейские его задержали, но вскоре отпустили без возбуждения уголовного дела. В полиции ему рассказали, что сотрудница НТВ по фамилии Мирошниченко написала на него заявление о краже телефона.

Сейчас Романа Удода обвиняют по части 1 статьи 119 УК – "угроза убийством". Говорит адвокат Максим Пашков:

Его задержание было неожиданностью для всех

– Роман был задержан вчера в 21:00 в помещении линейного управления МВД России по аэропорту Шереметьево. Он явился в полицию для дачи показаний. Юридический статус у него сейчас – подозреваемый. По мере пресечения пока ничего непонятно. Насколько я понял вчера из разговора с дознавателем в полиции, прокурор пока не в курсе "инициативы снизу". Такие вещи требуют согласования прокурора, которое вчера получено еще не было. Ждем информации от прокуратуры. Он сейчас находится в ИВС "Москва-Ленинградская", это Ленинградский вокзал. Вчера мы с ним были до конца, до момента его отправления, и вечером я буду у него. Я знаю, ему друзья передали передачу. Это было достаточно большой неожиданностью для всех.

–​ В чем конкретно обвиняют Романа Удота и что ему грозит?

Журналистка продолжала его снимать, хотя он возражал

– Если вы помните, в марте прошлого года был инцидент в аэропорту между ним и журналистами телекомпании НТВ – Журавлевым и Мирошниченко. Сначала было написано заявление о том, что Роман украл у Мирошниченко ее мобильный телефон, но он дал объяснения в полиции о том, что не собирался ничего похищать. Телефон он отобрал, поскольку журналистка продолжала его снимать, хотя он не хотел, чтобы его снимали. Сначала Удот это сказал вежливо, потом немножко менее вежливо, потом накричал на них, отобрал телефон и тут же вызвал полицию, чтобы вручить его полицейским. То есть никакого умысла на хищение чего-либо у Романа не было, что очевидно из его дальнейших действий. Как только сотрудники полиции приехали, он незамедлительно вручил телефон им.

– Откуда обвинения в угрозе убийством?

Это было сказано на почве раздражения

– Журналисты вспомнили, что, когда они гонялись за Романом по аэропорту, требуя дать комментарий, он высказался в том духе, что всех их поубивает. Это было сказано, естественно, на почве раздражения. Плюс это наложилось на последний сюжет, который содержал недостоверную информацию в отношении Романа и членов его семьи. Журналисты вспомнили, что, оказывается, они опасались за свою жизнь и здоровье, написали соответствующее заявление, и было возбуждено уголовное дело. Статья относится к категории преступлений небольшой тяжести, максимальный срок – два года лишения свободы, но так как Роман ранее к уголовной ответственности не привлекался, лишение свободы ему не может быть назначено ни при каких условиях, – уверен адвокат Максим Пашков.

О многолетнем преследовании Романа Удота рассказал его коллега, сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц:

Романа уже долгое время преследуют псевдожурналисты, которые связаны со спецслужбами

– Романа уже долгое время преследуют эти псевдожурналисты, которые, видимо, связаны со спецслужбами, отслеживающими его перемещения. Давно идет давление на его семью, на его родителей, престарелых и уже больных, на его несовершеннолетнего ребенка. С одной стороны, это постоянное личное преследование – по пятам ходят люди с камерами, устраивают провокации. Были ночные звонки, ребенка останавливали после школы. На федеральных каналах показывали сюжеты, где деятельность Романа подавалась в негативном контексте.

Это отразилось на его общении с друзьями и родителями. Все это очень серьезно повлияло на его семью, на его жизнь. Эта клевета, которая постоянно льется, принимается некоторыми людьми за чистую монету, и семья от этого серьезно страдает. Он был выбран мишенью для таких атак, и преследования и психологическое давление продолжались несколько лет.

–​ Инцидент с телефоном произошел в марте 2018 года, если я не ошибаюсь?

Это произошло сразу после выборов в прошлом году

– Да, он прилетел в Шереметьево, и его снова грубо начали преследовать журналисты НТВ. Они его снимали. Он им говорил: "Не хочу с вами общаться" – достаточно эмоционально отреагировал на них. Он взял телефон у них и пошел в сторону комнаты полиции со словами: "Я сейчас вызову полицию, вы меня преследуете". Он на них написал заявление о том, что они вмешиваются в его частную жизнь, преследуют его, знают обо всех его перемещениях. А журналисты написали на него заявление о том, что якобы он украл телефон, хотя он телефон сразу передал сотрудникам полиции, сказав, что это вещественное доказательство, что они его преследуют. Это произошло сразу после президентских выборов в прошлом году. И все закрутилось, и уже о краже не шла речь, а об угрозе убийством этим журналистам. В итоге вчера Романа задержали до суда, до избрания ему меры пресечения.

​– С чем вы связываете преследование Романа?

Он въедливый профессионал в плане выявления фальсификаций

– С его деятельностью. Он достаточно въедливый профессионал в плане выявления фальсификаций на выборах. Он работает с данными о результатах выборов, выявляет аномалии, фальсификации. Он этим занимался на президентских выборах, на думских, и конечно, он раздражает. Он активно выступает на международных площадках, в ОБСЕ и достаточно убедительно демонстрирует те проблемы, которые у нас есть. Он занимался анализом видеозаписей с избирательных участков. Конечно, Роман неудобен, потому что собирает все документы и пытается донести информацию до общества и до тех, кто должен с этим бороться.

–​ Насколько я понимаю, активисты движения "Голос" не в первый раз вступают в конфликт с сотрудниками телекомпании НТВ. Чей заказ они выполняют, преследуя вас?

Цель одна – дискредитировать организацию и напугать наблюдателей

– Ни одни выборы не проходят без так называемых разоблачительных сюжетов, которые выходят каждый год, и это, конечно, такой заказ. Я не думаю, что профессиональные журналисты занимались бы такими делами. Это такие спецоперации, когда они всячески пытаются преследовать людей, искажать и придумывать факты, и цель этого одна – дискредитировать организацию, людей, которые занимаются наблюдением за выборами. И тут, конечно, прослеживается рука и спецслужб, и тех, кто заинтересован в сокрытии информации о нарушениях, в том, чтобы как можно меньше людей занимались наблюдением за выборами, – полагает сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.

"Ассоциация Голос" была основана в 2000 году и после внесения в реестр "иностранных агентов" преобразована в движение. Оно занимается методическим оснащением участников избирательного процесса, поддерживает работу федеральной горячей линии о нарушениях и информационных сервисов "Карта нарушений" и "СМС-ЦИК". Также "Голос" проводит наблюдение за всеми стадиями избирательных кампаний, осуществляет экспертную деятельность по совершенствованию избирательного процесса. В 2017 году движение было удостоено награды ОБСЕ за исключительный вклад в продвижение демократии и защиты прав человека. Основная цель "Голоса" – проведение в России свободных и честных выборов.

Дело Романа Удота – не первая попытка давления на активистов "Голоса". В 2013 году, после внесения организации в список иностранных агентов, было возбуждено дело в отношении активистки "Голоса" из Самары Людмилы Кузьминой. Пенсионерку, которая возглавляла "Голос-Поволжье", обвинили в неуплате налогов на сумму 2,2 миллиона рублей. Для того чтобы их выплатить, Кузьминой пришлось продать квартиру.