Соратника Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток

Симоновский суд Москвы приговорил менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова к двадцати суткам ареста, передаёт корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Волкова задержали во вторник, когда он ехал в такси в офис ФБК. Автомобиль по пути следования остановили полицейские. Соратника Навального отвезли в отделение полиции по Даниловскому району, где составили на него протокол за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Волкова посчитали организатором акции против повышения пенсионного возраста, которая состоялась 9 сентября 2018 года в Москве.

Позже стало известно, что обвинение переквалифицировали на "нарушение организации митинга, повлекшее за собой причинение вреда имуществу". Как сообщил сам Волков из зала суда, по мнению сотрудников Центра по противодействию экстремизму он вёл 9 сентября трансляцию с митинга и тем самым вдохновил неизвестных ему лиц нанести царапину лакокрасочному покрытию автомобилю "Тойота Камри", а также и "причинить незначительные ушибы двум сотрудникам полиции".

По словам Волкова, судья Хызыр Муссакаев честно просмотрел множество отрывков трансляции и ушёл на решение "сильно задумчивый", так как призывов бить полицейских и царапать автомобили на видео обнаружено не было.