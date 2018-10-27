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Юриста ФБК оштрафовали на 250 тысяч рублей из-за акции протеста 9 сентября

Иван Жданов

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Cуд в Москве оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова на 250 тысяч рублей по статье о повторном нарушении порядка проведения уличных акции. Об этом рассказал он сам в своем твиттере.

Жданов был задержан 25 октября. Поводом для дела стало участие Жданова в онлайн-трансляции всероссийской акций против пенсионной реформы 9 сентября, сообщил глава штаба Навального Леонид Волков.

Волков заявляй, что во время акции Жданов находился за границей, а значит не может быть привлечен по статье административного кодекса.

В начале акция за организацию акции был арестован сам Навальный, несмотря на то что в день её проведения он находился под арестом.

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