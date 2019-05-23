Обманутый ФСБ. Как спецслужбы ведут подковерные игры

Президент АНО "Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции" Роман Кайфаджян, который сейчас борется с нарушениями и пытками в колониях, долгое время работал помощником депутата Госдумы и занимался миграционными вопросами, а точнее – помогал российским ведомствам выявлять каналы незаконной миграции. Параллельно он несколько лет работал с сотрудниками ФСБ: они просили Кайфаджяна помочь в привлечении к ответственности высокопоставленных чиновников, таких как заместитель директора ФМС Вячеслав Поставнин и руководитель Дептранса Максим Ликсутов. Сейчас Роман уверен, что его использовали для шантажа чиновников, а не для наведения порядка. Для самого Романа это сотрудничество закончилось наказанием в виде двух с половиной лет лишения свободы. После освобождения Роман поставил своей целью добиться пересмотра своего уголовного дела. Он согласился рассказать Радио Свобода свою историю.

В Россию Роман Кайфаджян приехал в 2003 году из Грузии, где прожил 30 лет. Там он сотрудничал с командованием Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ). По словам Романа, сотрудничество заключалось в следующем. В начале 2000-х начальник Генштаба Анатолий Квашнин незаконно издавал директивы, которые предполагали ликвидацию ряда российских военных объектов на территории Закавказья. Эти директивы издавались в обход президента и министра обороны, что нарушало закон. Так как Роман с 2000-го года был уполномоченным представителем ЛДПР в Грузии, командование ГРВЗ сообщало ему номера и суть директив для передачи "наверх". Роман периодически летал в Москву и передавал информацию об этих директивах Владимиру Жириновскому, который якобы доводил информацию до главы государства. Как утверждает Кайфаджян, благодаря этому директивы отменялись.

Кайфаджяну пришлось покинуть Грузию перед приходом к власти Михаила Саакашвили. Так как местные спецслужбы уже были в курсе его сомнительной с точки зрения интересов Грузии деятельности, после очередной поездки в 2003 году в Москву Роману было не рекомендовано возвращаться в Грузию во избежание возможных провокаций. Так Кайфаджян остался в России, стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Евгения Логинова, и первые 8 месяцев жил в его кабинете.

При этом Кайфаджян сохранил должность уполномоченного представителя Жириновского по Закавказью и начал заниматься вопросами противодействия незаконной миграции. Например, он следил за тем, чтобы граждане Грузии, которые нарушили российской миграционное законодательство, не смогли получить визу повторно. Это касалось и тех, кто изменял свои установочные данные либо получал новый паспорт с измененной транслитерацией имени и фамилии с грузинского языка на русский. У Кайфаджяна сохранилось немало писем на имя Жириновского, где чиновники разных уровней благодарят Кайфаджяна за работу и подтверждают наличие рабочих встреч уполномоченного представителя по Закавказскому региону с разными ведомствами.

Практически сразу на Кайфаджяна обратили внимание в Федеральной миграционной службе. Так он познакомился с на тот момент руководителем Отдела по борьбе с незаконной миграцией Геннадием Кухтиным. С тех пор Кайфаджян начал плотно сотрудничать с ФМС России.

– По большому счету, Роман Альбертович был у меня агентом, – говорит Геннадий Кухтин. – Хотя формально он агентом не был, а работал в качестве привлеченного лица. В рамках переписки с Госдумой и Жириновским мы эти отношения определенным образом оформили, то есть я привлекал его к проведению операций на легальной основе. Он тогда дал очень много полезной информации про грузин.

В 2007 году Кухтин привел Кайфаджяна к сотруднику ФСБ Михаилу Горбатову, который был прикомандирован к администрации президента и курировал ФМС. Сейчас Горбатов арестован по обвинению в мошенничестве: он вместе с подельниками вымогал у владельца ломбарда деньги за возврат изъятого при обыске имущества. В этом же кабинете Роман познакомился с полковником управления собственной безопасности ФСБ России Олегом Волковым, который сыграет отдельную роль в его судьбе.

Новые знакомые привлекли Кайфаджяна к работе иного масштаба. Как рассказывает Кухтин, у Горбатова была информация о том, что заместитель директора ФМС (и одновременно генерал-майор ФСБ) Вячеслав Поставнин занимался коммерческой деятельностью, используя служебное положение. Кайфаджяна попросили помочь это проверить. Ему дали ксерокопию паспорта женщины из Украины, бумагу нужно было отнести в определенную организацию, якобы связанную с Поставниным, и заплатить деньги за оформление документов. Через несколько дней Кухтин проверил по базе данных и обнаружил, что эта женщина получила разрешение на работу в двух регионах РФ: Москве и Московской области.

– Эта компания, как мне рассказали Горбатов и Волков, находилась под патронажем заместителя директора ФМС России, генерал-майора ФСБ Вячеслава Поставнина, – рассказывает Роман Кайфаджян. – Документы были оформлены незаконно. Поставнин якобы имел несколько таких коммерческих структур и патронировал их. Предложение сотрудников ФСБ проверить это не вызвало у меня сомнений, потому что я в принципе занимался вопросами противодействия незаконной миграции, в том числе выявлением схем по изготовлению поддельных документов, пресечением преступной деятельностью на границах и так далее. После того, как с этим Поставниным, который был прикомандирован к ФМС от ФСБ, прошла операция, он потерял должность. Но уголовное дело все-таки не завели. Меня это немного удивило, потому что Поставнин избежал каких-либо серьезных последствий и возглавил фонд "Миграция XXI век". Такой исход мне объяснили тем, что у него было высокое звание, поэтому они не захотели поднимать шум, выносить сор из избы, выгонять его с позором, все это публиковать.

Вячеслав Поставнин подтвердил Радио Свобода, что в 2007 году против него была проведена операция, о которой сам он узнал от коллег. Он также заявил, что после этой операции его шантажировал глава ФМС (c 2005 по 2016 год) Константин Ромодановский. По мнению Поставнина, операция была частью кампании, которая была организована с целью помешать его карьере. Поставнин рассказал Радио Свобода, что действительно при Центральном аппарате ФМС существовала официальная государственная структура, которая занималась оформлением разрешений на работу сразу на два региона: Москву и Московскую область, Поставнин занимал в ней должность заместителя директора. Этот Центр, уверяет Поставнин, был создан специально, чтобы помогать тем, кто хотел получить разрешение сразу на и Москву и на область, а не по отдельности. Поставнин считает, что казус с гражданкой Украины мог произойти из-за того, что документы Центр принимал в том числе и от организаций-посредников, которые сами готовили все документы и передавали в Центр.

– Когда мне предъявили эти обвинения, я ответил, что не понимаю, о чем идет речь. Мы сделали достаточно простой способ получения этих документов [разрешений на работу]. Мы вывели из тени несколько миллионов человек, я считаю это своей заслугой. Просто тогда пытались собрать на меня все, что можно. Если бы там было что-то серьезное, на меня завели бы уголовное дело. Мне кажется, [это сделали потому, что] опасались, что я займу место руководителя.

После этой истории Кайфаджян стал более плотно общаться с полковником ФСБ Олегом Волковым. Он считал, что Волков действительно нацелен на борьбу с противозаконными действиями чиновников в органах миграционной службы. Кайфаджян стал делиться различными сведениями со своим знакомым, это сотрудничество не было оформлено официально. Как рассказывает Кайфаджян, отношения с Волковым постепенно стали походить на приятельские.

Дипломы Ликсутова

Следующая важная встреча со вторым знакомым Кайфаджяна из ФСБ, Михаилом Горбатовым, произошла в 2013 году – он сказал Роману, что у него есть важный разговор, и предложил встретиться у него на работе в администрации президента на улице Ильинка.

Он фактически враг, потому что является гражданином НАТОвской страны Эстонии

– Михаил сказал мне, что есть такой заместитель мэра Москвы Ликсутов, он руководит Департаментом транспорта города Москвы. Что он фактически враг, потому что является гражданином НАТОвской страны Эстонии (на самом деле, Лискутов отказался от эстонского гражданства в 2011 году - РС). Что у него незаконно получено гражданство Российской Федерации на основании липовых дипломов, и на самом деле он не учился в этих университетах. Что есть такая политическая воля у руководителя Администрации Президента Иванова – наказать Ликсутова за все, что он творит. Я тогда вообще не знал, кто такой Ликсутов. Это не мои дела, и я никогда не касался этой тематики. Затем Горбатов показал мне документы, которые подтверждали, что у Ликсутова нет законно полученного российского гражданства. Что он не учился в тех институтах, которые указаны в официальных источниках биографии Ликсутова. Горбатов также сказал, что у них была рабочая встреча с генералом-лейтенантом полиции [Денисом] Сугробовым, и что они ждут в Департаменте по противодействию экономическим преступлениям и коррупции МВД России (его на тот момент возглавлял Сугробов – РС) письмо от какой-нибудь общественной организации по поводу Ликсутова. Михаил объяснил, что сами они не имеют права заниматься оперативно-розыскной деятельностью, и чтобы эти материалы легализовать, нужно обращение от какой-нибудь общественной организации. А я как раз возглавлял "Центр помощи иностранным гражданам", – рассказывает Кайфаджян.

Кайфаджян согласился отправить это письмо даже не от организации, а от своего лица, как от помощника депутата Госдумы. По его словам, он сделал это потому, что просьба исходила из администрации президента. К тому же, Кайфаджян был уверен, что раз за Ликсутова взялись, то он потеряет должность так же, как и Поставнин.

По словам Кайфаджяна, готовый текст письма ему дал Горбатов, оставалось только подписать, отвезти в Министерство внутренних дел, там опустить в ящик, а через пару дней узнать по телефону входящий номер и сообщить его Горбатову.

Связь между гражданством и образованием Максима Ликсутова прямая: он мог стать гражданином РФ в упрощенном порядке как выпускник российского ВУЗа. В открытых источниках, в том числе в публикациях в СМИ, указано, что Ликсутов окончил два учебных заведения: Российскую экономическую академию им. Плеханова и Калининградский технический университет. Но в письме, которое Горбатов передал Кайфаджяну, утверждалось, что Ликсутов на самом деле не получал дипломов указанных ВУЗов, а поэтому и гражданство РФ получил незаконно. Также там было сказано, что в Плехановскую Академию по программе второго высшего образования Ликсутов поступил на основании диплома еще одного ВУЗа – Московского государственного социального университета, в котором на самом деле не учился. Копией своего обращения на имя начальника ГУЭБиПК МВД России Дениса Сугробова Кайфаджян поделился с Радио Свобода.

Через два месяца, в конце ноября 2013 года, Кайфаджяну пришел ответ из МВД, в котором говорилось, что сведения были проверены и направлены в Следственный департамент МВД России в целях проведения дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

​На всякий случай Кайфаджян поделился этой информацией с блогером Евгением Шульцем, который в то время активно критиковал политику Департамента транспорта, которым руководил Ликсутов. В декабре 2013 года в блоге Шульца появилась статья про недостоверную информацию об образовании Ликсутова и незаконно полученное гражданство РФ, причем автор ссылается на некую инсайдерскую информацию. В тексте этого поста представлена та же информация, что и в письме Кайфаджяна на имя Сугробова.

"Выглядит эта информация крайне правдоподобно и не входит в противоречие ни с логикой, ни с достоверно известными мне фактами", – писал тогда Шульц.

Впрочем, через некоторое время в пост было добавлено опровержение: информация о дипломах не подтвердилась, а сам Ликсутов якобы стал жертвой спланированной информационной атаки. Весной 2014 года тональность постов Шульца изменилась, из них пропала яростная критика действий Департамента транспорта. А также стало известно, что Шульц, он же Александр Евсин стал заместителем руководителя ГКУ "ЦОДД" (Центр организации движения Правительства Москвы – РС) и возглавил ситуационный центр. То, что это один и тот же человек, давно не секрет: об этом писали СМИ, а на своей странице в Фейсбуке Евсин подписан в скобках как Шульц. Радио Свобода ознакомилось с недавней перепиской Евсина и Кайфаджяна, из которой ясно, что они действительно знакомы. Александр Евсин отказался разговаривать с "Радио Свобода" по этой теме.

– Я был уверен, что дни Ликсутова на должности заместителя мэра сочтены, что сейчас поднимут все материалы, это покажут по телевизору, – рассказывает Кайфаджян. – Проходит неделя, две – ничего не происходит. Я постоянно созванивался с Михаилом [Горбатовым], и он отвечал, что все нормально, нужно подождать. Меня неоднократно вызывали в ведомство Сугробова и я давал объяснения по своему заявлению. Принимали меня там очень хорошо, было видно, что все согласовано. В последний визит мне показали документы, в том числе, ответ из Академии имени Плеханова о том, что этот товарищ действительно там не доучился. Мне сказали, что все документы будут отправлены для возбуждения уголовного дела. Проходит еще пару месяцев. Я позвонил Михаилу, чтобы узнать, почему ничего не происходит. Горбатов опять ответил, что все идет нормально. Мне это показалось довольно странным, и я начал сам звонить и выяснять судьбу своего заявления.

Тем временем, на сайте Правительства Москвы произошли изменения на странице Ликсутова. За 2013 год сохранилось несколько архивных версий этой страницы. В версии мая 2013 года указано, что Ликсутов окончил Академию им. Плеханова в 1996 году. В версии декабря, то есть через месяц после ответа Кайфаджяну о передаче материалов проверки в Следственный департамент МВД, указано, что Ликсутов окончил Академию уже в 2007 году (в заявлении Кайфаджяна на имя Сугробова отдельно подчеркивается, что Ликсутов вряд ли мог окончить Академию в 20-летнем возрасте в 1996 году).

Университет им. Плеханова в ответе на запрос Радио Свобода сообщил, что Максим Ликсутов был зачислен в Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов академии Плеханова в 2005 году на специальность "Финансы и кредит", а завершил обучение в 2007 году. Ликсутову был выдан диплом государственного образца о высшем образовании. Университет также отметил, что в настоящее время Ликсутов входит в состав Попечительского совета ФГБОУ ВО "РЭУ им. Плеханова". Университет не ответил, предоставлял ли Ликсутов при поступлении заверенную копию об образовании в Московском государственном социальном университете или каком-либо другом ВУЗе.

Пресс-секретарь Алена Еремина в ответ на запрос Радио Свобода заявила, что московский чиновник действительно был отчислен с академической справкой из Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства (сегодня – Калининградский Технический университет) в 1999 году после окончания трех курсов. Она также подтвердила, что Ликсутов учился в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова с 2005 по 2007 год, а позже получил еще одно образование – окончил Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Международный юридический институт" по специальности менеджмент организации.

На сайте Межотраслевого института указано, что по специальности "Финансы и кредит" можно обучаться в двух случаях. Как первое высшее образование это займет 3,5 года, а как второе от 2,5 до 3,5 лет. Такие же сроки обучения были указаны в 2006 году, когда Ликсутов был студентом Академии. По какой именно программе Ликсутов учился 2 года и почему данные о его образовании на сайте мэрии были изменены РС установить не удалось.

Кайфаджян долго искал человека, который занимался делом Ликсутова в Следственном департаменте МВД России. Когда этот человек – следователь Сунгуров Г.Р. – нашелся, выяснилось, что якобы уже 3 месяца назад по почте Кайфаджяну было отправлено письмо с отказом в возбуждении уголовного дела. Но письмо почему-то не дошло. На руки Кайфаджяну документ в Следственном департаменте не выдали, а повторное письмо по почте снова не дошло. А 24 февраля 2014 года после возбуждения уголовного дела по обвинению в организации преступного сообщества, превышения должностных полномочий и провокации взятки Сугробов был освобожден от должности главы антикоррупционного главка.

– Вдруг после очередных моих требований прислать ответ, мне позвонил сам Михаил и попросил, чтобы я больше ничего не требовал, – говорит Кайфаджян. – Он сказал, что главное мы сделали. Якобы Ликсутов хотел потом стать президентом, у него были большие амбиции. Но мы сейчас его приземлили, дали понять, что на него есть все эти материалы, и он уже выше головы никогда не прыгнет. Горбатов мне сказал, что его руководство просит меня не настаивать в получении ответа на мое заявление. Я сразу понял, что там происходит что-то не то и обратился к Олегу Волкову. Это был единственный человек, которому я полностью доверял. Я рассказал, что принимал в этом участие: Ликсутова вызывали к Сугробову, он давал там какие-то показания. А один мой знакомый, который работал в Генеральной прокуратуре следователем по особо важным делам, сказал, что это дело Ликсутову стоило 20 млн долларов. Получается, что я там везде засветился, написал заявление от своего имени, а теперь происходит непонятно что. Оказалось, что Волков – это друг Михаила. Предполагаю, что он рассказал Горбатову про этот разговор.

Представитель Ликсутова отрицает знакомство чиновника с Михаилом Горбатовым или Денисом Сугробовым. На вопрос, знал ли Максим Ликсутов о расследовании, которое велось в его отношении, пресс-секретарь не ответила.

Как рассказал Кухтин, Роман был не единственным, кто пострадал от действий Горбатова. Кухтин уверен, что на Романе Кайфаджяне Горбатов смог неплохо заработать.

– Роман очень специфический человек – он борец за правду, – уверяет Геннадий Кухтин. – С ним нельзя так поступать. Эти ребята просто не поняли, что это за человек: Роман будет переть до конца. И когда они ему сказали притормозить, он начал действовать дальше, потому что ранее получил подтверждение всей информации. А дальше ему организовали классическую статью – 159. У нас в стране мошенничество – универсальная статья. По всем раскладам он должен был погибнуть на зоне. То, что он умудрился выжить, это нонсенс. На это никто не рассчитывал.

Охота на сирийца

В тот же самый период к Роману Кайфаджяну обратилась с просьбой близкая подруга его семьи Ольга. Вместе с Ольгой несколько лет жила девушка Ульяна, которую Ольга воспитывала как собственную дочь. Потом Ульяна уехала в ОАЭ, где познакомилась с сирийцем по имени Иман. Сириец хотел получить разрешение на временное проживание в России, поэтому Ульяна через Ольгу попросила Романа помочь ему оформить документы. Так как единственный вариант быстро получить РВП – это брак с гражданкой России, пара приехала в РФ и расписалась, а Роман поставил его на миграционный учет по своему месту жительства на 7 дней и помог сирийцу подать документы. Молодожены вернулись в ОАЭ, а Роману внезапно позвонила Ольга и стала задавать странные вопросы, например, сообщал ли сириец, что раньше у него были другие имена, и что он учился в Краснодаре. Ничего такого в анкете на РВП, поданной при помощи Кайфаджяна, сириец не указывал.

Оказалось, что от Ульяны Ольга узнала о неожиданных деталях биографии сирийца Имана. В начале 2000-х он учился в Краснодаре (поэтому хорошо говорит по-русски), где его, по информации Ольги, задержали по подозрению в терроризме, после чего Иман каким-то образом сумел покинуть Россию и сменил имя. Ольга опасалась, что все это всплывет во время проверки документов в ФМС и у Кайфаджяна возникнут проблемы.

После звонка Ольги Кайфаджян связался с Олегом Волковым и все ему рассказал, а тот свел его с коллегой Антоном Гормахом, который и должен был разобраться с биографией Имана.

Гормах, впрочем, за 8 месяцев проверок ничего о сирийце выяснить так и не смог. В связи с тем, что решение о выдаче РВП Иману уже было вынесено, Гормах попросил Кайфаджяна вызвать Имана в Россию для получения документа, а затем как-нибудь попытаться узнать его настоящее имя. Впоследствии в суде Гормах будет отрицать, что давал какие-либо поручения Кайфаджяну.

Иман прилетел в Москву для получения РВП. Чтобы вытащить информацию из сирийца, Кайфаджян решил разыграть перед ним небольшой спектакль. Он заручился поддержкой знакомого инспектора ФМС Кирилла Шатова и подготовил фальшивое письмо из ФСБ, в котором говорилось, что Иман не тот, за кого себя выдает и при очередном обращении в ФМС должен быть передан сотрудникам спецслужбы. Когда сириец и Кайфаджян приехали в ФМС, Шатов забрал у Имана паспорт, а потом "случайно" нашел в его учетном деле письмо из ФСБ и зачитал его сирийцу вслух.

– Я начал кричать на сирийца, что он меня подставил, и требовал от него объяснений – рассказывает Кайфаджян. – Затем он попросил меня выйти в коридор, где рассказал, что у него действительно раньше было другое имя и фамилия, но во время учебы в Краснодаре у него возникли проблемы с законом, после чего он сбежал из России. По его словам, кто-то написал на него заявление, что он террорист, но сам он якобы ничего плохого не делал. Свое настоящее имя он мне написал [латиницей] на бумажке: Айман Хадж Шахуд Альхаласи. А в новом [сирийском] паспорте в латинской транскрипции его звали Иман Хадж Ш Ихласи. Как он мне объяснил, он просто за деньги изменил данные в паспорте на латинице, а на арабском они остались прежними.

Сразу же после этого, Роман вернулся в кабинет Шатова, где стал писать и звонить Гормаху и Волкову (распечатки звонков и смс-сообщений Кайфаджян предоставил Радио Свобода). В суде сотрудники ФСБ не отрицали, что Кайфаджян присылал новое имя сирийца и звонил по этому вопросу.

– Я попросил Кирилла [Шатова] не возвращать сирийцу паспорт, а сам при нем стал звонить всем знакомым мне фсбшникам. Они сказали, что в данный момент ничего не могут сделать. В итоге Волков попросил, чтобы я как-нибудь задержал сирийца, и ему бы не выдали РВП, потому что "нам тут не нужны такие люди".

Впоследствии инспектор ФМС будет отрицать, что Кайфаджян просил его подыграть и звонил при нем сотрудникам ФСБ. На суд инспектор не придет. По словам Кайфаджяна, Шатов в настоящий момент не работает в службе.

Никаких официальных причин не отдавать сирийцу паспорт не было, а Айман уговаривал Кайфаджяна выручить его, подключив свои связи. Спрашивал, сколько это может стоить.

– После того, как сириец спросил о денежной сумме, я понял, что раз я разыгрываю перед ним такой спектакль, там должна быть коммерческая составляющая. Действительно, с чего вдруг мои высокопоставленные "связи" будут спасать какого-то террориста? Я спросил Кирилла, какую сумму сказать, чтобы Айман точно не мог ее собрать. Мы вместе думали, как лучше его дезориентировать. После чего попросил его написать сообщение на мой телефон с сайта Мегафона, чтобы показать его сирийцу на экране телефона. В сообщении было написано: "50 евро. С гарантией". То есть предполагалось, что это 50 тысяч евро. Айман сказал, что у него нет таких денег, просил вернуть его паспорт, чтобы он мог срочно уехать из России. Затем попросил дать ему время, чтобы он подумал, что можно сделать.

После этого Роман написал Олегу Волкову, что попытается задержать сирийца в России как можно дольше, а паспорт удерживает сотрудник ФМС по просьбе Романа (копия переписки есть в редакции).

По мнению Геннадия Кухтина, который долгое время работал в ФМС, Кайфаджян действительно не собирался брать у сирийца деньги, потому что назвал совершенно нереальную сумму. На самом деле подобные вопросы, уверяет Кухтин, можно решить за 20-30 тысяч рублей.

Время шло, а дело не двигалось: от ФСБ не было никакой информации, и паспорт с РВП пришлось вернуть сирийцу. На последней встрече Айман очень настойчиво предлагал Кайфаджяну пачку банкнот. Кайфаджян опубликовал записи, которые вели оперативники, на них четко слышно, что он отказывается от денег и просит вообще про это не говорить. По словам Кайфаджяна, сириец записывал его не один день, поэтому он сделал нарезку из записей, где они говорят про деньги.

В итоге деньги Айман бросил в машину Кайфаджяна, и его тут же задержали. На Кайфаджяна завели уголовное дело о мошенничестве. За время следствия и суда он провел 9 месяцев под домашним арестом и еще год в СИЗО.

Находясь под домашним арестом Кайфаджян начал собственное расследование: с помощью знакомых из Госдумы он направлял официальные запросы (самого Кайфаджяна лишили должности помощника депутата, по его словам, уволив задним числом). Из ответа ФСБ по Краснодарскому краю стало известно, что Айман в 2005 году незаконно пересек государственную границу РФ, был привлечен к административной ответственности и выдворен с территории России с закрытием въезда на 5 лет. Посольство Сирийской Арабской Республики в Москве сообщило, что в новом паспорте Аймана, выданном сирийским консульством в Дубаи (ОАЭ) в 2014 году, есть ошибки в переводе имени и фамилии на английский язык. А из ответа МИДа России следует, что Айман с ноября 2014 года находится в розыске в САР (все документы есть у РС).

Следствие, как уверяет Кайфаджян, шло с нарушениями. В частности, потерпевший Айман был допрошен лишь через год, и то по Скайпу, что нарушает нормы УПК. Более того, по словам Кайфаджяна, в ходе допроса Айман зачитал текст, заранее изготовленный следователем Сафоновой. Адвокату Кайфаджяна практически случайно удалось получить текст допроса сирийца с компьютера следователя: документ был создан за несколько дней до самого допроса. Доказательства о смене Иманом-Айманом имени и фамилии долгое время не приобщалась к делу. А Олег Волков помогать своему "приятелю" не стал.

"Вы умный человек, мы передаем информацию от руководства. Чтобы хуже вам потом не было"

– До того, как дело попало в суд, у нас была назначена очная ставка с Олегом Волковым. До этой очной ставки Михаил Горбатов предложил мне встретиться в кофейне на Ильинке. Он привел туда какого-то Константина. Тот сказал, что он встречается со мной по поручению руководства ФСБ. И моя задача не говорить следователю, что я общался с Олегом, что меня просили что-то проверить по сирийцу. А ФСБ даже не упоминать. Я сказал, что не буду молчать. Как я тогда объясню, с какой стати я вообще этим занимался. Я что, действительно деньги хотел получить? Они ответили: "Вы умный человек, мы передаем информацию от руководства. Чтобы хуже вам потом не было". Им также было очень невыгодно показать, что по сирийцу моя информация подтвердилась, но ему почему-то выдали РВП после проверки всеми ведомствами. Тогда сразу возникнут вопросы к правоохранительной системе, – рассказывает Кайфаджян.

Геннадий Кухтин, который выступал в суде в качестве свидетеля, уверен, что Романа должны были оправдать, но в последний момент на судью Лефортовского суда Котову надавили, и поэтому она вынесла обвинительный приговор.

– Это нарисованное дело. На оперативной записи человек не касается денег, говорит, что деньги не нужны, а потом подлинник записи неожиданно пропадает. Пострадавший дает показания по скайпу, затем выясняется, что следователь сама приготовила текст допроса пострадавшего и отправила ему. И при наличии всего этого дело довели до реального срока.

Независимо проверить, насколько рассказ Романа Кайфаджяна о его участии в деле сирийца Аймана соответствует действительности Радио Свобода не удалось. Лефортовский районный суд городы Москвы признал Кайфаджана виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорил его к 2,5 года лишения свободы. Кайфаджан отбыл наказание в одной из колоний в Рязанской области.

Корреспондент Радио Свобода позвонила Олегу Волкову, но он отказался разговаривать и бросил трубку. На сообщение с описанием темы публикации и предложением связаться Волков не ответил. Ольга, которая предложила Кайфаджяну помочь с документами сирийцу, также отказалась дать комментарий Радио Свобода, сославшись на опасения за безопасность своей семьи.

В колонии в Рязанской области Кайфаджян начал помогать заключенным отстаивать свои права и продолжил делать это после освобождения. Например, недавно через свой "Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции" Кайфаджян подал иск к ФСИН России из-за отказов ведомства принимать посылки для заключенных весом более 20 кг. Он утверждает, что несмотря на отмену ограничений Минюстом, администрации колоний игнорируют этот закон.

Сейчас Кайфаджян надеется, что его информацию приобщат к уголовному делу Горбатова о мошенничестве, либо заведут отдельное дело. И тогда у самого Кайфаджяна появится шанс на пересмотр своего дела. Пока добиться этого ему не удалось:

– Из 9-ой службы (Управление собственной безопасности ФСБ – РС) мне пришло письмо о том, что мои доводы не нашли подтверждения. Хотя в письме я просто просил организовать со мной официальную встречу, где я предоставлю все документы. То же самое пришло из ГВСУ (Главное военное следственное управление – РС). Я не знаю, почему они все притормозили. Может потому, что, если рассказывать мою историю, то полностью: и с Ликсутовым, и с Поставниным. А может потому, что речь все-таки идет о возможно еще действующем сотруднике ФСБ Волкове.

Недавно Кайфаджян в очередной раз обратился в Следственный комитет РФ и в ГВСУ СК России с просьбой об организации личного приема.