В Москве на акции у здания ФСБ задержали несколько человек

В Москве у здания Федеральной службы безопасности прошел несогласованный сход в поддержку обвиняемых по делу "Сети" и "Нового величия". Полиция задержала несколько участников акции, а также активистов прокремлёвского движения SERB, которые пытались провоцировать собравшихся.

Гражданского активиста Евгения Антохина задержали за то, что он спросил у полицейского, почему их автозаки стоят без спецсигналов. Ещё одного участника схода Романа Акчурина задержали из-за спора с активистами SERB. Акция продлилась около часа, после чего организатор схода правозащитник Лев Пономарёв призвал всех разойтись. Всего по информации ОВД-Инфо было задержано 7 человек - двое участников схода и пятеро прокремлёвских активистов.

В понедельник сотрудники полиции вручили Пономарёву предостережение о недопустимости нарушения законодательства в связи с проведением народного схода.

О деле "Сети" стало известно после того, как осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых анархистов и антифа-активистов. Ещё двое были позже задержаны в Москве. Параллельно в Санкт-Петербурге были арестованы трое подозреваемых по делу. По версии ФСБ, все они создали подпольную организацию "Сеть" и намеревались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу 2018 года "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки в стране" с помощью взрывов и "поднять вооруженный мятеж".

Несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках в ФСБ с целью выбить из них признательные показания. Российские правоохранительные органы информацию о пытках отрицают.

Участники неизвестного ранее движения "Новое величие" были арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Обвинение строится на показаниях трех человек, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ.​