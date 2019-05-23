В Ярославле разбили мемориальную табличку на доме, где жил Немцов

В Ярославле неизвестные разбили памятную табличку на доме, в котором жил оппозиционный политик Борис Немцов. Об этом сообщает сайт 76.ru со ссылкой на жителей дома.
Быший депутат ПАРНАС Василий Цепенда, по инициативе которого в феврале установили гранитную табличку, пообещал написать заявление в правоохранительные органы.
Впервые табличку в память о Немцове установили на этом доме в 2016 году; власти города сочли установку незаконной. Табличку несколько раз снимали неизвестные.
- Бориса Немцова застрелили в Москве недалеко Кремля 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро предполагаемых исполнителей. Заказчиков преступления следствие установить не смогло.
- В США в честь Немцова названа площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне. Имя политика носят скверы рядом с посольствами России в Вильнюсе и Киеве. В Москве в память о Немцове на месте его убийства организован народный мемориал, существованию которого противодействуют городские власти и прокремлёвские активисты. На домах, где жил оппозиционер в Москве и в Нижнем Новгороде, установлены мемориальные таблички.
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