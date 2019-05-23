В Ярославле разбили мемориальную табличку на доме, где жил Немцов

В Ярославле неизвестные разбили памятную табличку на доме, в котором жил оппозиционный политик Борис Немцов. Об этом сообщает сайт 76.ru со ссылкой на жителей дома.

Быший депутат ПАРНАС Василий Цепенда, по инициативе которого в феврале установили гранитную табличку, пообещал написать заявление в правоохранительные органы.

Впервые табличку в память о Немцове установили на этом доме в 2016 году; власти города сочли установку незаконной. Табличку несколько раз снимали неизвестные.